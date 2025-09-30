martes 30 de septiembre 2025

Bloopers

El incómodo momento que vivió Pampita en los Martín Fierro por culpa de un famoso

La modelo vivió un momento incómodo durante su llegada a la ceremonia de los Martín Fierro, cuando un reconocido personaje del espectáculo protagonizó una situación inesperada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el Hotel Hilton, Pampita desfiló por la alfombra roja de los Martín Fierro de la Televisión 2025 escoltada por su hijo Bautista Vicuña. La modelo caminó con elegancia y distinción hasta que se topó con Sebastián Wainraich, quien involuntariamente le pisó su despampanante vestido de Carolina Herrera, cuando intentó pasar por detrás de la cámara en la que Carolina Ardohain le estaba dando una nota a Momi Giardina y Santi Talledo.

Pampita estaba en una nota y un famoso le pisoteó el vestido

image

Momi Giardina: -Pampa no podés estar tan hermosa.

Pampita: -Vos también estás hermosa. Todos están hermosos.

Santi Talledo, ante el atropellado intento de Wainraich de pasar por fuera de la nota: -Uy, no se calló. ¿Qué hacés?

Sebastián Wainraich: -Ay, Pampita, le llevé el vestido por delante… Era muy difícil (pasar).

Santi Talledo: -¿Te tropezaste con el vestido de Pampita?

Momi Giardina: -¡Y el de Momi!

Superado el divertido percance, Pampita contó: “Estoy vestida de Carolina Herrera. Es un vestido recién llegadito de Nueva York. Y él está vestido por Matices”.

