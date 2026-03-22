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Echaron a Cinthia Fernández del programa de Moria Casan: ¿por qué motivos?

Según Ángel de Brito de LAM fue por un polémica razón. La conductora no estaba en el país y se enteró cuando estaba de viaje en Chile.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Ángel de Brito sacudió los portales de espectáculo con una fuerte noticia. Según el conductor, la producción del programa de Moria Casán decidió desvincular a Cinthia Fernández, quien no formará más parte del equipo de "La Mañana con Moria" (El Trece).

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"La acaban de despedir a Cinthia Fernández del programa de Moria Casán. Así como escucharon", confirmó De Brito. "No será por venir acá?", preguntó Matilda Blanco.

Y el periodista reveló el motivo detrás del despido: "La despidieron puntualmente por no pedir permiso para dar la nota en LAM anoche". "Les vino bien", reaccionó Laura Ubfal, y Pilar Smith acotó: "A veces se agarran de situaciones para tomar una decisión".

"Callejón, aliviada. Espero que Moria pueda revertirlo", opinó Ángel de Brito, quien juzgó de "extrema" a la medida. Y argumentó su postura: "Yo a Cinthia no la hubiese perdido en este momento, y a Callejón tampoco. Las dos pueden seguir conviviendo; solo tienen que ser adultas. Primero, la producción tiene que ponerles los puntos y segundo, ellas tienen que acatar porque están trabajando. Las dos son funcionales al programa".

En el ciclo de América TV hicieron referencia al conflicto entre Cinthia Fernández y Fernanda Callejón, que escaló al punto de que ambas tengan días intercalados en el programa para no cruzarse. A su vez, compararon esta situación con el enfrentamiento entre Mariana Brey y Analía Franchín en "A la Barbarossa", quienes, pese a sus diferencias, comparten equipo de trabajo.

Fuente: Crónica

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