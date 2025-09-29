martes 30 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Televisión

Martín Fierro 2025: los looks que deslumbraron en la alfombra roja del Hilton

La gran noche de la televisión argentina reunió a figuras que lucieron sus mejores estilos frente a las cámaras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Premios Martín Fierro

El glamour volvió a ser protagonista en Puerto Madero. Este lunes, el Hotel Hilton se vistió de gala para albergar la 53° edición de los premios Martín Fierro, organizados por Aptra, que reconocen lo más destacado de la TV nacional del último año. Como antesala de la ceremonia, se desplegó la tradicional alfombra roja, un espacio donde Ciudad Magazine registró cada detalle de los atuendos de los invitados.

Lee además
morena rial fue detenida nuevamente por incumplir condiciones de su excarcelacion en causa por robos en san isidro
Otra vez

Morena Rial fue detenida nuevamente por incumplir condiciones de su excarcelación en causa por robos en San Isidro
soda stereo hace posible lo imposible: cerati vuelve al escenario con ecos
A pura emoción

Soda Stereo hace posible lo imposible: Cerati vuelve al escenario con Ecos

La velada comenzó temprano, con el arribo de personalidades como Iván de Pineda, Verónica de la Canal, Zaira Nara, Maru Botana, Cami Homs, Eliana Guercio y Priscila Crivocapich, quien esta vez asistió sin la compañía de Roberto García Moritán. También se sumó el conductor Roberto Funes Ugarte, aportando su impronta al evento.

El desfile de estrellas continuó con nombres históricos y siempre esperados en esta cita anual. Mirtha Legrand llegó acompañada de Marcela Tinayre y de sus nietos Nacho y Juana Viale, generando un revuelo de flashes. A ellas se sumaron íconos de la pantalla como Susana Giménez, Pampita, Wanda Nara, Verónica Lozano y Georgina Barbarossa, entre muchas otras figuras de la farándula nacional que se robaron las miradas con su elegancia.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Seguí leyendo

El Auditorio Juan Victoria se llenará de música andino-colombiana de la mano de Dueto Albur

Abel Pintos cumple 30 años con la música y un artista sanjuanino formó parte de su homenaje

"Devoción", la zamba a la Difunta Correa de Diego Villegas que nació de un milagro y representa a miles

'Como el sol y la luna': el arte, la inclusión y la poesía, entrelazados en una propuesta única

Antonio de la Rúa apareció en el recital de Shakira en Nueva York: ¿hay segunda parte?

El viaje interior de Juanse Arano: "Raíz del Alma" florece en la Sala Auditorium del TB

More Rial, contra las cuerdas: podría quedar presa

Operaron al hijo de Wanda Nara por un grave problema de salud

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
morena rial fue detenida nuevamente por incumplir condiciones de su excarcelacion en causa por robos en san isidro
Otra vez

Morena Rial fue detenida nuevamente por incumplir condiciones de su excarcelación en causa por robos en San Isidro

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan
Pronóstico

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego
Insólito

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana
Violencia

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana

Te Puede Interesar

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego
Insólito

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo será la primavera 2025 en San Juan, según los pronósticos.
Pronóstico

Martes luminoso y con giros inesperados en clima de San Juan

Las dos hipótesis sobre el Presupuesto 2026 que analizan en Casa de Gobierno
Números

Las dos hipótesis sobre el Presupuesto 2026 que analizan en Casa de Gobierno

Imagen ilustrativa
Atracos callejeros

Dos choferes sanjuaninos de aplicaciones fueron emboscados y asaltados cuando fueron a buscar sus pasajes

Martín Fierro 2025: los looks que deslumbraron en la alfombra roja del Hilton
Televisión

Martín Fierro 2025: los looks que deslumbraron en la alfombra roja del Hilton