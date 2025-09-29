Martín Fierro 2025: los looks que deslumbraron en la alfombra roja del Hilton

El glamour volvió a ser protagonista en Puerto Madero. Este lunes, el Hotel Hilton se vistió de gala para albergar la 53° edición de los premios Martín Fierro, organizados por Aptra, que reconocen lo más destacado de la TV nacional del último año. Como antesala de la ceremonia, se desplegó la tradicional alfombra roja, un espacio donde Ciudad Magazine registró cada detalle de los atuendos de los invitados.

La velada comenzó temprano, con el arribo de personalidades como Iván de Pineda, Verónica de la Canal, Zaira Nara, Maru Botana, Cami Homs, Eliana Guercio y Priscila Crivocapich, quien esta vez asistió sin la compañía de Roberto García Moritán. También se sumó el conductor Roberto Funes Ugarte, aportando su impronta al evento.

El desfile de estrellas continuó con nombres históricos y siempre esperados en esta cita anual. Mirtha Legrand llegó acompañada de Marcela Tinayre y de sus nietos Nacho y Juana Viale, generando un revuelo de flashes. A ellas se sumaron íconos de la pantalla como Susana Giménez, Pampita, Wanda Nara, Verónica Lozano y Georgina Barbarossa, entre muchas otras figuras de la farándula nacional que se robaron las miradas con su elegancia.

