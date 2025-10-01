Guitarras de Uruguay y Argentina se unen sobre el escenario del Auditorio Juan Victoria

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través del Auditorio Juan Victoria, junto a UPCN invita al Festival Guitarras del Mundo. El 1 de octubre, a las 21.30, se celebrará una nueva edición del clásico encuentro que, a lo largo de más de tres décadas, reúne a guitarristas de distintos rincones del planeta en un escenario común.
Con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar de un espectáculo que invita a compartir emociones, culturas y sonidos universales. En esta edición se presentarán Sergio Fernández Cabrera (Uruguay), Carlos Martínez (Argentina) y, por San Juan, lo hará Esteban "El Duende" Muñoz, llevando nuestra identidad a cada nota.
Además, se brindará un reconocimiento especial a Ricardo Gregoire, en mérito a su aporte al desarrollo de la cultura y de la identidad nacional. Cabe destacar que este festival une generaciones, sensibilidades y territorios en torno a la guitarra, ese instrumento que hermana y que sigue siendo voz de la memoria colectiva.
FUENTE: Sí San Juan