sábado 27 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gran Hermano

El ex Gran Hermano, Thiago Medina, volverá a ser operado

La cirugía que está estipulada es muy riesgosa. Sigue internado con pronóstico reservado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
thiago-medina

Las malas noticias en torno a la salud de Thiago Medina, el ex Gran Hermano, no cesan. Es que el joven sigue grave y con pronóstico reservado, tras el accidente vial que protagonizó con su moto. Ahora dicen que deberá ser sometido a una nueva y complicada cirugía.

Lee además
una ex participante de gran hermano protagonizo una escandalosa pelea en plena calle: el video
Escándalo

Una ex participante de Gran Hermano protagonizó una escandalosa pelea en plena calle: el video
Thiago Medina y Daniela Celis
De mal en peor

Polémica familiar entre los parientes de Thiago Medina, el ex Gran Hermano, y Daniela Celis

El martes por la noche, Thiago atravesó una crisis respiratoria que encendió las alarmas del equipo médico. Según contó Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe), los profesionales realizaron un ateneo para definir los próximos pasos en su tratamiento.

image

Thiago Medina, ex Gran Hermano, será operado

Entre las alternativas, analizan realizarle una traqueostomía para intentar que sus pulmones empiecen a funcionar por sí solos.

“Hubo un ateneo para ver qué era lo que se hacía después de que el martes a la noche sufriera lamentablemente un hecho que los preocupó a todos, que tuvo que ver con las vías respiratorias”, dijo Pía.

Y agregó: “Pudo salir de esa crisis y finalmente se hizo, al otro día, un ateneo para ver cómo continuaban con los medicamentos y con respecto a la famosa traqueostomía que en algún momento se empezó a hablar la idea de que si esto no llegara a funcionar… porque lo que tienen que intentar hacer es que sus pulmones empiecen a trabajar solos, y hoy siguen con una ayuda y necesitan que día a día haya un pasito más”, explicó la periodista.

Fuente: Ciudad

Temas
Seguí leyendo

Ex Gran Hermano grave tras un choque: la terrible frase de su expareja, Daniela Celis

Al rescate del alma de los barrios: Free Khalo desentierra la esencia de San Juan en 'Zona Cero'

Viviana Canosa contó que tuvo una apasionada noche con un artista internacional

Cormillot sintió un fuerte dolor en el pecho y le colocaron un stent de urgencia

"Together", una película con excelente metáfora en la que la exageración roza lo absurdo

Septiembre se despide de San Juan con actividades para todos los gustos

Postcasete vuelve a la Sala Auditorium del TB a presentar su 'Unplugged'

Una película argentina ganó el premio del público en el Festival de Biarritz

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
al rescate del alma de los barrios: free khalo desentierra la esencia de san juan en zona cero video
Talento nuestro

Al rescate del alma de los barrios: Free Khalo desentierra la esencia de San Juan en 'Zona Cero'

Por Jorge Balmaceda Bucci

Las Más Leídas

FOTO ILUSTRATIVA 
Controles

Los casos más curiosos de pensiones por discapacidad irregulares detectadas en San Juan: desde jóvenes con vitíligo hasta un operado trucho

Imagen Ilustrativa
Infieles extorsionados

Detuvieron a una chica sanjuanina que chantajeaba a sus dos amantes empresarios y la condenaron

Foto gentileza MDZ. 
Tragedia

El viento Zonda provocó la caída de un árbol y una mujer murió aplastada

El abogado Chaves afirmó que esta es la propiedad de Santiago del Estero que les pertenecía y que fue vendida por el supuesto corredor inmobiliario.
Entre colegas

Un abogado y un supuesto corredor inmobiliario fueron denunciados por otro letrado por las estafas con dos terrenos

Cayó un joven acusado de robos a mujeres en Santa Lucía y esquivar las cámaras del CISEM: los videos del modus operandi
Comisaría 5°

Cayó un joven acusado de robos a mujeres en Santa Lucía y esquivar las cámaras del CISEM: los videos del modus operandi

Te Puede Interesar

La Fiesta Nacional del Sol 2025 será también en el Estadio del Bicentenario.
Revelación

Confirmaron los artistas para la Fiesta Nacional del Sol 2025: mirá cuáles son

Por Redacción Tiempo de San Juan
Inclusión laboral: el local que apostó por un cambio positivo y la importancia de abrir las puertas a personas con discapacidad video
Interesante iniciativa

Inclusión laboral: el local que apostó por un cambio positivo y la importancia de abrir las puertas a personas con discapacidad

El letrado acusado, Néstor Omar Quiroga, dio su versión de los hechos.
Declaraciones

El abogado acusado por estafa por dos terrenos se defendió: "No he participado en ninguna operación"

Se retiró hace dos años, pero vuelve por amor al Zonda: Quiero disfrutar de sus curvas, que son inigualables
El regreso de Benedetti

Se retiró hace dos años, pero vuelve por amor al Zonda: "Quiero disfrutar de sus curvas, que son inigualables"

Milei inauguró la Feria Internacional de Turismo y defendió su gestión económica
Declaraciones

Milei inauguró la Feria Internacional de Turismo y defendió su gestión económica