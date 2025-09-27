El ex Gran Hermano, Thiago Medina, volverá a ser operado

Las malas noticias en torno a la salud de Thiago Medina, el ex Gran Hermano , no cesan. Es que el joven sigue grave y con pronóstico reservado, tras el accidente vial que protagonizó con su moto. Ahora dicen que deberá ser sometido a una nueva y complicada cirugía.

El martes por la noche, Thiago atravesó una crisis respiratoria que encendió las alarmas del equipo médico. Según contó Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe), los profesionales realizaron un ateneo para definir los próximos pasos en su tratamiento .

image

Thiago Medina, ex Gran Hermano, será operado

Entre las alternativas, analizan realizarle una traqueostomía para intentar que sus pulmones empiecen a funcionar por sí solos.

“Hubo un ateneo para ver qué era lo que se hacía después de que el martes a la noche sufriera lamentablemente un hecho que los preocupó a todos, que tuvo que ver con las vías respiratorias”, dijo Pía.

Y agregó: “Pudo salir de esa crisis y finalmente se hizo, al otro día, un ateneo para ver cómo continuaban con los medicamentos y con respecto a la famosa traqueostomía que en algún momento se empezó a hablar la idea de que si esto no llegara a funcionar… porque lo que tienen que intentar hacer es que sus pulmones empiecen a trabajar solos, y hoy siguen con una ayuda y necesitan que día a día haya un pasito más”, explicó la periodista.

Fuente: Ciudad