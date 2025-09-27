El ex Gran Hermano, Thiago Medina, volverá a ser operado

Las malas noticias en torno a la salud de Thiago Medina, el ex Gran Hermano, no cesan. Es que el joven sigue grave y con pronóstico reservado, tras el accidente vial que protagonizó con su moto. Ahora dicen que deberá ser sometido a una nueva y complicada cirugía.
El martes por la noche, Thiago atravesó una crisis respiratoria que encendió las alarmas del equipo médico. Según contó Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe), los profesionales realizaron un ateneo para definir los próximos pasos en su tratamiento.
Thiago Medina, ex Gran Hermano, será operado
Entre las alternativas, analizan realizarle una traqueostomía para intentar que sus pulmones empiecen a funcionar por sí solos.
“Hubo un ateneo para ver qué era lo que se hacía después de que el martes a la noche sufriera lamentablemente un hecho que los preocupó a todos, que tuvo que ver con las vías respiratorias”, dijo Pía.
Y agregó: “Pudo salir de esa crisis y finalmente se hizo, al otro día, un ateneo para ver cómo continuaban con los medicamentos y con respecto a la famosa traqueostomía que en algún momento se empezó a hablar la idea de que si esto no llegara a funcionar… porque lo que tienen que intentar hacer es que sus pulmones empiecen a trabajar solos, y hoy siguen con una ayuda y necesitan que día a día haya un pasito más”, explicó la periodista.
Fuente: Ciudad