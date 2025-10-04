Oriana Sabatini mostró su panza de embarazada

Oriana Sabatini y Paulo Dybala serán papás . La noticia la dieron a conocer esta última semana por redes sociales en una publicación que subieron en conjunto por Instagram. Tras conocerse esta noticia, la cantante subió una tierna foto desde el vestidor de su casa para mostrar cómo está pasando su embarazo.

En la foto se la ve de perfil, luciendo un top deportivo verde menta y un jogging gris holgado que resaltaron con ternura su nueva silueta. Con el cabello suelto, anteojos rectangulares y una expresión dulce, Oriana irradió felicidad mientras sostenía su celular frente al espejo.

El anuncio de su embarazo había conmovido días atrás cuando la pareja compartió la ecografía en un video que se volvió viral, cosechando felicitaciones de colegas, amigos y fanáticos tanto del mundo del espectáculo como del deporte.

Fuente: Ciudad