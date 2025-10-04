sábado 4 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes

Oriana Sabatini mostró su panza de embarazada

Tras dar la noticia con Paulo Dybala, la cantante e influencer subió una tierna foto de cómo está pasando el embarazo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Oriana Sabatini y Paulo Dybala serán papás. La noticia la dieron a conocer esta última semana por redes sociales en una publicación que subieron en conjunto por Instagram. Tras conocerse esta noticia, la cantante subió una tierna foto desde el vestidor de su casa para mostrar cómo está pasando su embarazo.

Lee además
Los pros y contras de El refugio atómico, la serie de Netflix que está entre las más vistas de la plataforma. video
Tiempo para Ver

"El refugio atómico", una entretenida copia de la fórmula de "La casa de papel"
Un homenaje a Tina Turner generó polémica
Debate en redes

Inauguraron una estatua en homenaje a Tina Turner en su ciudad natal y generó polémica: ¿se parece o no?

Mirá la tierna foto de Oriana Sabatini

image

En la foto se la ve de perfil, luciendo un top deportivo verde menta y un jogging gris holgado que resaltaron con ternura su nueva silueta. Con el cabello suelto, anteojos rectangulares y una expresión dulce, Oriana irradió felicidad mientras sostenía su celular frente al espejo.

El anuncio de su embarazo había conmovido días atrás cuando la pareja compartió la ecografía en un video que se volvió viral, cosechando felicitaciones de colegas, amigos y fanáticos tanto del mundo del espectáculo como del deporte.

Fuente: Ciudad

Temas
Seguí leyendo

¿Cami Homs quiere casarse con José Sosa? La contundente respuesta de la modelo

Teatro, cuarteto y rock: todos los espectáculos que habrá en octubre en San Juan

El posteo de Jorge Rial tras el ingreso de Morena a la cárcel de Magdalena

Locura total por Soda Stereo: ya agotó las cinco funciones en Buenos Aires

No habrá más piquitos: dolor por la muerte de un actor de Los Simuladores

La música no para: se viene un emocionante tributo al grupo La Gente en el Teatro Sarmiento

Lollapalooza Argentina 2026: confirman el line-up con los artistas de cada día

Guitarras de Uruguay y Argentina se unen sobre el escenario del Auditorio Juan Victoria

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Asesinaron a una mujer tras una balacera en Capital: un hombre fue detenido en el techo de una casa
Barrio Echeverría

Asesinaron a una mujer tras una balacera en Capital: un hombre fue detenido en el techo de una casa

En plena primavera, cuánto valen los telos en San Juan
Relevamiento hot

En plena primavera, cuánto valen los "telos" en San Juan

San Juan, bajo el impacto del viento durante tres días: dónde y cuándo se sentirá con más fuerza
Despeinados

San Juan, bajo el impacto del viento durante tres días: dónde y cuándo se sentirá con más fuerza

Un problema de bandas de vieja data, el principal móvil sobre el asesinato de Nicole Bajinai en Capital
Crimen en el B° Echeverría

Un problema de bandas de vieja data, el principal móvil sobre el asesinato de Nicole Bajinai en Capital

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

Te Puede Interesar

El paso a paso del crimen en el B° Echeverría, la tristeza de la familia de Bajinai y el insólito lugar donde encontraron al principal apuntado
Conmoción en Capital

El paso a paso del crimen en el B° Echeverría, la tristeza de la familia de Bajinai y el insólito lugar donde encontraron al principal apuntado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Contenido crucial

Las claves infaltables a considerar para la Educación Financiera en las escuelas, contadas por especialistas en economía

Dolor por la muerte de una joven en Jáchal y el comunicado del gimnasio
Conmoción

Dolor por la muerte de una joven en Jáchal y el comunicado del gimnasio

Estamos en un mundo bisagra: la mirada crítica de Gustavo Martínez sobre Milei, la política y el periodismo video
Paren las Rotativas

"Estamos en un mundo bisagra": la mirada crítica de Gustavo Martínez sobre Milei, la política y el periodismo

Un problema de bandas de vieja data, el principal móvil sobre el asesinato de Nicole Bajinai en Capital
Crimen en el B° Echeverría

Un problema de bandas de vieja data, el principal móvil sobre el asesinato de Nicole Bajinai en Capital