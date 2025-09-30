Video: Dybala y Oriana Sabatini anunciaron que serán padres por primera vez

La pareja del momento acaba de dar la noticia más linda: Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron que están esperando a su primer hijo. Lo hicieron con una publicación conjunta en redes sociales que enterneció a todos sus seguidores. Mirá el video.

Aniversario Las inéditas fotos que compartió Oriana Sabatini de su casamiento con Paulo Dybala

¿Vienen los dos? La frase de Oriana Sabatini sobre Paredes y Dybala que ilusiona a los hinchas de Boca

"Primer posteo de nosotros tres", escribieron junto a un video que no tardó en volverse viral. En las imágenes se puede ver a Oriana mostrando la ecografía, se escucha el sonido del corazón del bebé y, con mucha emoción, deja ver cómo empieza a crecer su pancita.

La frutilla del postre llega al final del clip, cuando la cantante, visiblemente emocionada, susurra: "Vamos a ser papás", justo antes de fundirse en un beso con el futbolista. Un momento íntimo y cargado de amor que conmovió a toda la comunidad que los sigue desde hace años.

Como era de esperarse, las redes estallaron de mensajes llenos de cariño. "Felicitaciones", "Qué alegría más grande", "Noticias bellas si las hay", fueron solo algunos de los miles de comentarios que se acumularon en cuestión de minutos.

Dybala y Sabatini, que están juntos desde 2018, se consolidaron como una de las parejas más queridas del espectáculo y el deporte. Hoy, celebran un nuevo capítulo en su historia de amor, y lo comparten con su gente, con la misma cercanía de siempre.

El video que compartieron en redes sociales: