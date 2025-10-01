miércoles 1 de octubre 2025

Hockey sobre Patines

Con un hat trick del sanjuanino Pablo Álvarez, Barcelona aplastó a Mendoza en el arranque del Mundial de Clubes

El campeonato mundial puso primera en San Juan. El Barcelona, que tiene en sus filas al sanjuanino Pablo Álvarez, se quedó con una contundente victoria 9-1 frente a Andes Talleres. La jornada completa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image
Captura de pantalla 2025-10-01 145232

Este miércoles se puso en marcha el Mundial de Clubes de hockey sobre patines en San Juan. La jornada empezó cargada de emociones en el Estadio Aldo Cantoni y los fanáticos se hicieron presentes desde temprano. El calendario del primer día:

Fixture – Miércoles 1 de Octubre

  • Grupo B: HC San Jorge 1-4 Melbourne (Australia)
  • Grupo A: Andes Talleres (Argentina) 1-9 FC Barcelona (España)
  • 19:00 hs – Grupo B: OC Barcelos (Portugal) vs Centro Valenciano (Argentina)
  • 21:30 hs – Grupo A: Sporting (Portugal) vs Olimpia (Argentina)

Las entradas se puede conseguir por AutoEntrada o en las boleterías del Estadio Aldo Cantoni. El valor de las entradas es $18000 la general y $40000 la platea oeste.

En total serán 8 los equipos que participarán de la competencia, divididos en dos grupos. En el Grupo A estarán Sporting Lisboa (Portugal), Andes Talleres (Mendoza, Argentina), FC Barcelona (España) y Olimpia Patín Club (San Juan). Por su parte, el Grupo B reunirá a OC Barcelos (Portugal), HC San Jorge (Chile), Melbourne Roller Hockey Club (Australia) y Centro Valenciano (San Juan).

Melbourne, con tonada sanjuanina: le dio vuelta la serie a San Jorge y arrancó con el pie derecho

El equipo australiano que dirige el sanjuanino Carlos López, abrió el Mundial de Clubes frente a San Jorge de Chile. El encuentro arrancó adverso en el Cantoni, pero su equipo supo remontar la situación y quedarse con los primeros tres puntos del certamen.

image

Barcelona, con victoria contundente y un triplete de Pablo Álvarez:

El equipo favorito del Mundial de Clubes no tuvo piedad ante Los Andes Talleres y lo venció 9-1 en el segundo partido que se disputó en el Estadio Aldo Cantoni. El sanjuanino Pablo Álvarez estuvo entonado y marcó un triplete en el equipo español.

image

Seguí en vivo el arranque del Mundial de Clubes en el Cantoni haciendo click aquí: https://www.youtube.com/live/vsdHrC-mRpw

Temas
