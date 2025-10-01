miércoles 1 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sub 20

La Selección Argentina se mide ante Australia: hora del partido, dónde verlo y formaciones

La Albiceleste buscará su segundo triunfo al hilo y clasificación a la siguiente instancia del Mundial Sub 20. Todo lo que tenés que saber.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Argentina y Australia jugarán por la segunda jornada del Grupo D del Mundial Sub 20 de la FIFA, que se disputa en Chile. El equipo dirigido por Diego Placente jugará en el segundo turno de la jornada y, si Italia le gana a Cuba, podrá clasificar a octavos con un triunfo ante el combinado oceánico. El partido será en el Estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso, el miércoles a las 20.00. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Lee además
debut con victoria: argentina, jugando con uno menos, le gano 3-1 a cuba y arranco con el pie derecho
¡Vamos los pibes!

Debut con victoria: Argentina, jugando con uno menos, le ganó 3-1 a Cuba y arrancó con el pie derecho
con un hat trick del sanjuanino pablo alvarez, barcelona aplasto a mendoza en el arranque del mundial de clubes
Hockey sobre Patines

Con un hat trick del sanjuanino Pablo Álvarez, Barcelona aplastó a Mendoza en el arranque del Mundial de Clubes

Cómo llegan Argentina y Australia al duelo por el Mundial Sub 20

Argentina llega al duelo ante Australia con la confianza de haber logrado un gran triunfo por 3-1 ante Cuba, en la primera jornada del Grupo D de la Copa del Mundo, con un jugador menos desde los 10 minutos de la primera etapa por la expulsión de Santiago Fernández.

Dos goles de Alejo Sarco y uno de Ian Subiabre sellaron la victoria y dejaron al equipo de Diego Placente con la posibilidad de clasificar a octavos en la segunda fecha del grupo. Si Italia le gana a Cuba en el primer turno del miércoles, el seleccionado albiceleste pasará de fase con un triunfo ante su par oceánico.

Australia viene de caer 1-0 con Italia en la primera fecha, por lo que debe ganarle a Argentina si quiere soñar con la posibilidad de pasar de ronda.

El probable once inicial de Argentina

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani o Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni, Santino Andino y Mateo Silvetti o Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

La posible formación de Australia

Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic, Musa Touré. DT: Trevor Morgan.

Seguí leyendo

Conmebol le abrió un expediente a dos referentes de River: el comunicado y las posibles sanciones

Peñarol cerró la puerta: la lista completa de los equipos sanjuaninos clasificados al Regional Amateur

La cancha de Astica, un diamante en medio de las sierras

Tres argentinos y un brasileño, los centrales de UPCN para la Liga Argentina

Después de años de espera, Sportivo Desamparados inauguró los baños de la popular

Pablo Álvarez, otra vez en casa: con la camiseta del Barça, la emoción de volver al Cantoni y enfrentar a Olimpia

Lionel Scaloni medita convocar a tres "tapados" para los amistosos de octubre

¿Árbitro gallina?: la polémica que se desató antes del River-Racing

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
pablo alvarez, otra vez en casa: con la camiseta del barca, la emocion de volver al cantoni y enfrentar a olimpia
Hijo pródigo

Pablo Álvarez, otra vez en casa: con la camiseta del Barça, la emoción de volver al Cantoni y enfrentar a Olimpia

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000
Complicado

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000

Cayeron Los Borges de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial
Procedimiento

Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y defensor de sus colegas
Perfil

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

Imagen ilustrativa.
Violento ataque

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Una obstetra del Hospital Rawson irá a juicio acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia
Tras varios años

Una obstetra del Hospital Rawson irá a juicio acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Te Puede Interesar

La querella a fondo contra el médico que operó a Julieta Viñales: pidió 5 años de cárcel por mala praxis
Homicidio culposo

La querella a fondo contra el médico que operó a Julieta Viñales: pidió 5 años de cárcel por mala praxis

Por Redacción Tiempo de San Juan
Priscila Barzola, la adolescente que estuvo desaparecida.
Exclusivo

¿Una red de trata? El hombre que se contactó con la sanjuanina desaparecida sería un peruano de 40 años y le pagó los pasajes

La cancha de Astica, un diamante en medio de las sierras
Pasiones del interior

La cancha de Astica, un diamante en medio de las sierras

Rawson: un motociclista terminó hospitalizado tras ser embestido por una camioneta
Accidente de tránsito

Rawson: un motociclista terminó hospitalizado tras ser embestido por una camioneta

El Consejo de la Magistratura de San Juan con sus cinco integrantes. 
Judiciales

Dónde trabajan los abogados que fueron parte del Consejo de la Magistratura en los últimos 15 años