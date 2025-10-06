lunes 6 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cerró el círculo

La gran noticia de El Polaco que alegró a todos en las redes: qué sucedió

El artista expresó la novedad a través de una cuenta oficial y adelantó que se asoma un viaje al Viejo Continente en su horizonte

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Polaco anunció la llegada de su pasaporte&nbsp; como ciudadano de Polonia.

El Polaco anunció la llegada de su pasaporte  como ciudadano de Polonia.

La historia personal de El Polaco acaba de sumar un capítulo lleno de emoción y orgullo familiar. A más de cuatro meses de haber obtenido la ciudadanía polaca, el popular cantante de movida tropical sorprendió en las redes sociales al compartir que finalmente recibió su pasaporte de Polonia, el país de sus antepasados.

Lee además
el policia baleado en el barrio la estacion se recupero y mando agradecimientos en las redes
Posteo

El policía baleado en el Barrio La Estación se recuperó y mandó agradecimientos en las redes
encantador, pero peligroso: en video, asi es el rincon natural de ullum que se volvio viral en las redes video
Partidor La Toma

Encantador, pero peligroso: en video, así es el rincón natural de Ullum que se volvió viral en las redes

Lejos de ser un mero trámite, el momento se transformó en una celebración íntima y simbólica: en el video que publicó, se lo ve sentado en los jardines de la Embajada, con el pasaporte color bordó apoyado sobre un vaso y una sonrisa que no pudo disimular durante toda la jornada.

Con una voz en off en español y acento polaco le dieron la bienvenida formal al mundo con el que soñó desde chico. “¡Felicitaciones por recibir tu pasaporte polaco! Hoy es un día especial. Tu apodo artístico, El Polaco, ahora tiene respaldo oficial. ¿Cómo te sentís con esto?”, le preguntó la entrevistadora. Fiel a sí mismo y visiblemente conmovido, El Polaco respondió: “Bueno, la verdad que me siento muy, pero muy feliz. Muy contento. Ver y saber de mis antepasados, conocer un poco más de mi vida, de dónde salí, de dónde fue todo, es algo que cierra un montón de cosas en mi vida. Así que muy contento”.

La conversación, con tono distendido y entre sonrisas, no tardó en volcarse al futuro cercano y a las posibilidades que la nueva documentación abre para el artista. Consultado por su primer viaje a Polonia, El Polaco adelantó: “Sí, si Dios quiere, el año que viene se vendrá una gira por todo Europa. Y mi idea era terminar en Polonia. Ir allá a conocer, quedarme un tiempito para poder conocer que no conozco”, dijo, anticipando un proyecto que une su pasión por la música con el reencuentro con las raíces familiares, tan presentes en su historia personal.

El video también incluyó un guiño simpático sobre su ya clásico apodo en la familia. “¿Tu familia todavía te dice El Polaco o, ahora que es oficial, van a llamarte Señor Polaco?”, fue la pregunta que desató las sonrisas. El músico no dudó en cerrar con humor: “En casa me dicen Ezequiel igual, pero todos me dicen Polaco. Así que los dos nombres que tengo son al pedo”. En tono de celebración, la entrevistadora lo retó a animarse con una frase en polaco. “Niech yje Polska”, exclamó el artista en dicho idioma “viva Polonia”, seguido por un “¡Bravo! ¡Qué genio!” que selló el momento en la Embajada.

Desde la propia sede diplomática celebraron la visita. “El Polaco visitó hoy la Embajada de Polonia en Buenos Aires. ¡Miren cómo fue!”, escribieron y compartieron en sus cuentas oficiales, sumándose a la jornada alegre que protagonizó el cantante.

Este logro coronó un proceso documentado a lo largo del año. El pasado 11 de junio, El Polaco ya había mostrado públicamente parte de este recorrido. “¡Hola gente! Quiero compartir con ustedes una noticia que me llena de alegría: ¡ya soy ciudadano polaco! Gracias de corazón a Noelia y Andrés de Polonia Legales por estar a mi lado en todo el proceso. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. ¡Gracias por la paciencia, el aguante y la buena onda siempre! ¡Un abrazo grande!”, había detallado junto a una foto con los documentos en mano y la emoción a flor de piel.

image

En los comentarios, los seguidores celebraron el hito con mucha cuota de humor y cariño: “El auténtico Polaco con papeles y todo”, “El real polaco”, “Ahora andá a Polonia y hacete llamar ‘El Argentino’ y hacé cumbia polaca”, bromearon, mientras el influencer Julián Serrano destacó: “Épico, bien ahí”. El respaldo, tanto virtual como presencial, demostró que la historia de El Polaco no solo es nacional, sino que ahora cruza fronteras no solo por el ritmo de su música sino también por la historia familiar y el resarcimiento simbólico de conseguir ese pasaporte.

Para el músico, este paso significa más que una cuestión administrativa: es la posibilidad de honrar su origen y, como él mismo expresó, cerrar “un montón de cosas en su vida”. Con viajes planeados, sueños renovados y la emoción intacta, El Polaco encaró una nueva etapa, ahora oficialmente bautizado como “el Polaco” de la cumbia con pasaporte y raíces, listo para conquistar Europa y volver a empezar tantas veces como haga falta.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Wanda Nara chicaneó a Mauro Icardi en la promo de MasterChef: mirá

Daniela Celis peregrinó a Luján por Thiago Medina

Mirtha Legrand trató de mentiroso serial a Fede Bal y él no dudó en contestar

Yanina Latorre sin filtro contra More Rial tras quedar detenida: "Ella no me..."

Pampita y el pillo consejo a Evangelina Anderson para conseguir pareja

A Leandro Paredes ahora lo señalan de haber tenido un 'affaire' con una ex Gran Hermano

La familia Mixtura abre su corazón musical en la Sala TeS

Oriana Sabatini mostró su panza de embarazada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
wanda nara chicaneo a mauro icardi en la promo de masterchef: mira
Durísimo

Wanda Nara chicaneó a Mauro Icardi en la promo de MasterChef: mirá

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones
En Santa Lucía

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan
Denuncia

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo
Exclusivo

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo

Dictan un año de prisión preventiva para El Chato Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai
Crimen en el B° Echeverría

Dictan un año de prisión preventiva para "El Chato" Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai

Con tres sanjuaninos, el Sporting Lisboa gritó campeón del Mundial de Clubes
Hockey sobre patines

Con tres sanjuaninos, el Sporting Lisboa gritó campeón del Mundial de Clubes

Te Puede Interesar

La Casa de la Bondad reabre sus puertas en San Juan a los enfermos vulnerables y en estado terminal. 
Importante noticia

Vuelve la Casa de la Bondad: tras dos años y medio cerrada, un histórico acuerdo y una ola solidaria hacen posible su reapertura en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Dictan un año de prisión preventiva para El Chato Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai
Crimen en el B° Echeverría

Dictan un año de prisión preventiva para "El Chato" Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai

Francisco Panchito Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: Soy inocente
Investigación

Francisco "Panchito" Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: "Soy inocente"

Villa Ibáñez, el Boca de Ullum: los 484 días sin derrota y el deseado ascenso que se persiguió durante 82 años
De Primera

Villa Ibáñez, el Boca de Ullum: los 484 días sin derrota y el deseado ascenso que se persiguió durante 82 años

Ivoskus, un consultor político con mucha historia en San Juan, y su rol de consejero a Espert
Conexiones

Ivoskus, un consultor político con mucha historia en San Juan, y su rol de consejero a Espert