Instalado en Uruguay, Elías Jácamo sorprendió una vez más con su música y con su estilo único: acapella y sin autotune. El cantante sanjuanino, oriundo del Barrio La Estación, Rawson, estrenó su último sencillo, “Una de esas” , que ya supera las 50 mil reproducciones, un númerazo para alguien que comienza a dar sus primeros pasos en el ámbito internacional. Cruzó el Río de la Plata para formar su propia banda y buscar nuevas oportunidades, y su talento no tardó en llamar la atención del público uruguayo, que lo recibió con entusiasmo.

Cerró el círculo La gran noticia de El Polaco que alegró a todos en las redes: qué sucedió

Elías ació en 2000 en el departamento Rawson, San Juan. Desde muy chico se acercó a la música: a los 12 años comenzó en el taller de música tropical de la municipalidad de Rawson, donde aprendió a tocar instrumentos y a perfeccionar su voz. Allí comenzó a presentarse en fiestas departamentales, llevando su talento a cada rincón de su provincia.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Acapella y sin autotune: el sanjuanino que sorprendió y la rompió en la tevé uruguaya Instalado en Uruguay, Elías Jácamo sigue abriendo camino en la música internacional. Su último sencillo “Una de esas” ya supera las 50 mil reproducciones, mientras su voz continúa conquistando públicos. Más detalles en @tiempodesanjuan #Viral #cantante #uruguay @eliasjacamooficial #tiempodesanjuan"

Su formación en certámenes culturales fue constante. Participó en los Juegos Culturales Evita entre 2012 y 2016, consagrándose ganador a nivel departamental y viajando a Mar del Plata. En 2018, se presentó en Revelación Música para la Fiesta Nacional del Sol y en otros certámenes que lo fueron posicionando en escenarios más grandes. Su participación en el reality “Canta conmigo ahora”, conducido por Marcelo Tinelli, le permitió cumplir uno de sus grandes sueños: cantar junto al artista mexicano Cristian Castro.

Hoy, además de componer sus propias canciones, Elías reversiona temas conocidos y se presenta en shows, radios y televisión. Con su estilo directo y su voz potente, sigue consolidando su nombre y mostrando que la música sanjuanina también puede conquistar audiencias internacionales.