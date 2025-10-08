Arranca la venta de entradas en el Estadio Aldo Cantoni para el TC2000 y el Zonal Cuyano

Comienza la venta presencial de entradas para disfrutar del TC2000 y el Zonal Cuyano este fin de semana, en el Autódromo El Zonda.

Mientras los fanáticos del automovilismo se preparan para vivir un fin de semana histórico con el regreso de las carreras al Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello, desde la organización habilitaron la venta presencial de entradas. Los tickets para ir a la ver la presentación del TC2000 y el Zonal Cuyano se podrán conseguir en boleterías desde este miércoles 8 y los días jueves 9 y viernes 10 de octubre, en el Estado Aldo Cantoni.

Durante los tres días, de 16:00 a 21:00, los aficionados podrán adquirir sus entradas y elegir la ubicación para disfrutar de uno de los espectáculos del deporte motor más importantes de la región.

Los valores de las entradas son los siguientes:

• Boxes: $55.000

• Tribuna Curva JM Traverso: $40.000

• General (Cerro): $25.000

Además, los menores de 12 años ingresarán sin cargo, al igual que las personas con discapacidad y los jubilados, quienes deberán presentar su respectivo carnet al momento de ingresar.

Este evento marcará el regreso de la actividad al Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello después de seis años sin competencias oficiales, un hecho que genera gran expectativa entre los seguidores del automovilismo sanjuanino. El emblemático circuito, reconocido por su trazado desafiante y su entorno natural incomparable, volverá a vibrar con la potencia de los motores del TC2000 y la emoción del Zonal Cuyano.