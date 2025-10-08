miércoles 8 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

Arranca la venta de entradas en el Estadio Aldo Cantoni para el TC2000 y el Zonal Cuyano

Durante las tardes de este miércoles, de mañana jueves y del viernes, los aficionados podrán acercase a las boleterías a comprar sus tickets.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Comienza la venta presencial de entradas para disfrutar del TC2000 y el Zonal Cuyano este fin de semana, en el Autódromo El Zonda.

Comienza la venta presencial de entradas para disfrutar del TC2000 y el Zonal Cuyano este fin de semana, en el Autódromo El Zonda.

Mientras los fanáticos del automovilismo se preparan para vivir un fin de semana histórico con el regreso de las carreras al Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello, desde la organización habilitaron la venta presencial de entradas. Los tickets para ir a la ver la presentación del TC2000 y el Zonal Cuyano se podrán conseguir en boleterías desde este miércoles 8 y los días jueves 9 y viernes 10 de octubre, en el Estado Aldo Cantoni.

Lee además
locura total por soda stereo: ya agoto las cinco funciones en buenos aires
Gran expectativa

Locura total por Soda Stereo: ya agotó las cinco funciones en Buenos Aires
Belén Barboza aseguró que para la Fiesta Nacional del Sol 2025 se replicará el mismo modelo del año anterior para los accesos y la circulación porque fue exitoso.
Expectativa

Fiesta Nacional del Sol: ultiman detalles para la venta de entradas con opciones de financiación

Durante los tres días, de 16:00 a 21:00, los aficionados podrán adquirir sus entradas y elegir la ubicación para disfrutar de uno de los espectáculos del deporte motor más importantes de la región.

Los valores de las entradas son los siguientes:

• Boxes: $55.000

• Tribuna Curva JM Traverso: $40.000

• General (Cerro): $25.000

Además, los menores de 12 años ingresarán sin cargo, al igual que las personas con discapacidad y los jubilados, quienes deberán presentar su respectivo carnet al momento de ingresar.

Este evento marcará el regreso de la actividad al Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello después de seis años sin competencias oficiales, un hecho que genera gran expectativa entre los seguidores del automovilismo sanjuanino. El emblemático circuito, reconocido por su trazado desafiante y su entorno natural incomparable, volverá a vibrar con la potencia de los motores del TC2000 y la emoción del Zonal Cuyano.

Temas
Seguí leyendo

Malas noticias sobre la salud de Miguel Ángel Russo: aseguran que "El pronóstico el letal"

Mundial Sub20: Argentina quiere aprovechar el envión y meterse entre los ocho mejores

Adiós al "Droga" Farías, emblema de una época gloriosa de San Martín

Seis pilotos, una leyenda que despierta: anécdotas, sensaciones y un debut sanjuanino en el histórico regreso de "El Zonda"

Peñarol se bajó del Regional: "Tenemos la tristeza de no competir, pero el club tiene que ordenarse"

El sanjuanino Chiqui Tapia y todo el mundo del fútbol, cerca de Miguel Ángel Russo

Dolor de cabeza para Scaloni: confirmaron la sanción a Otamendi y se pierde un duelo clave con la Selección

Leonardo Cobarrubia voló en el Critérium de ciclismo en El Pinar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Selección Argentina busca el pase a los cuartos de final del Mundial Sub20.
Encuentro complicado

Mundial Sub20: Argentina quiere aprovechar el envión y meterse entre los ocho mejores

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital
Barrio Echeverría

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital

Nicolás Alé se cubrió el rostro durante toda la audiencia.
Caso Nicolás Alé

Conocé al presunto estafador que acumula denuncias y se enfurece por las fotos

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal
Deceso

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal

El sospechoso frente al juez Roberto Montilla.
Padrastro pervertido

Con el monstruo en casa: acusan a changarín de violar a sus dos hijastras, una de las cuales tuvo un hijo

La defensa de Panchito Velázquez aseguró que la denuncia es un escrache enorme
Impacto y polémica

La defensa de "Panchito" Velázquez aseguró que la denuncia es "un escrache enorme"

Te Puede Interesar

San Juan tendrá una participación especial en el stream de Conicet que busca dinosaurios en la Patagonia video
Paleontólogos en red

San Juan tendrá una participación especial en el stream de Conicet que busca dinosaurios en la Patagonia

Por Celeste Roco Navea
Un listado con las opciones y precios para celebrar Halloween en San Juan.
Celebración

San Juan se viste de naranja y negro por Halloween: mirá las opciones, precios y tendencias

Los Azules presentó recientemente su estudio de Factibilidad en Canadá. 
Alianzas estratégicas

Los Azules: qué relación tienen tres poderosas empresas con el megaproyecto de cobre sanjuanino

Pelea entre familias por un perro: un médico en la mira por amenazar con un arma a tres menores en Santa Lucía
Investigación

Pelea entre familias por un perro: un médico en la mira por amenazar con un arma a tres menores en Santa Lucía

Condenaron a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado e intento de asesinato de Cristina Kirchner
Resolución judicial

Condenaron a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado e intento de asesinato de Cristina Kirchner