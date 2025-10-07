martes 7 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Albiceleste

Dolor de cabeza para Scaloni: confirmaron la sanción a Otamendi y se pierde un duelo clave con la Selección

El defensor fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la FIFA tras la roja ante Ecuador en Guayaquil.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Otamendi, afuera.&nbsp;

Otamendi, afuera. 

Lionel Scaloni ya lo había avisado en el cierre de las Eliminatorias, pero este martes se hizo oficial: Nicolás Otamendi fue suspendido por una fecha tras su expulsión en la derrota 1-0 frente a Ecuador y se perderá el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Lee además
Nicolás Otamendi recibió con guantes de Boxeo al nuevo refuerzo de Benfica. 
Video

"¿Quién es más viejo ahora?": Otamendi recibió con guantes de Boxeo al nuevo refuerzo de Benfica
Nicolás Otamendi ve complicado volver a instalarse en Argentina.
Declaraciones

Otamendi rompió el silencio: el día que le dirá adiós a la Selección Argentina y ¿se pone la pilcha de River?

La Comisión Disciplinaria de la FIFA confirmó a través de un comunicado que el experimentado defensor central recibirá el castigo mínimo, más allá de haber visto la roja directa en Guayaquil (la primera en 128 partidos con el combinado nacional), en lo que fue su último partido en la clasificación mundialista.

A la media hora del primer tiempo, Enner Valencia aprovechó un pelotazo largo, se sacó de encima Leonardo Balerdi y salió disparado de cara al gol, pero antes de pisar la medialuna del área fue embestido por Ota. El árbitro Wilmar Roldán no dudó y lo mandó tempranamente a las duchas.

Pese a la suspensión, el zaguero podrá estar presente en marzo para disputar la Finalissima 2026 frente a España, duelo por el título que enfrentará al campeón de América con el de Europa. Además, Lionel Scaloni lo tendrá en la consideración para la segunda fecha de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en nueve meses.

Temas
Seguí leyendo

El sanjuanino Chiqui Tapia y todo el mundo del fútbol, cerca de Miguel Ángel Russo

Leonardo Cobarrubia voló en el Critérium de ciclismo en El Pinar

Lionel Scaloni: "Para nosotros nunca hay partidos amistosos"

Henry Martin y su auto campeón azul y blanco: el histórico reencuentro que se vivirá en El Zonda

El plantel de Boca, unido y afectado por la internación de Russo

San Juan se prepara para el Campeonato Nacional de Judo 2025

Messi se va quedando solo: Jordi Alba anunció su retiro del fútbol profesional

Alianza se arma con todo: seis refuerzos para soñar en el Regional Amateur

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
alianza se arma con todo: seis refuerzos para sonar en el regional amateur
Mercado de pases

Alianza se arma con todo: seis refuerzos para soñar en el Regional Amateur

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imágenes ilustrativas
Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI

Carla Yamanouchi, una sanjuanina de sangre japonesa en París. 
Personajes sanjuaninos

De las semitas y el vivero de San Juan a las pasarelas de París: Carla Yamanouchi, la diseñadora que transforma kimonos

Mientras sigue avanzando en La Voz Argentina, Jaime Muñoz sufrió un duro golpe debido al fallecimiento de su abuelo. video
Conmovidos

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

De izquierda a derecha: Rodolfo Javier Pirri (44), Gustavo Maldonado (47), Matías Gramajo Sánchez (35), Gustavo Mengual (42) y Miguel Antonio Gramajo (58)
Con prisión domiciliaria

Empleados infieles y algo más: acusan a la banda de los "roba combustible"

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado
Capital

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado

Te Puede Interesar

La defensa de Panchito Velázquez aseguró que la denuncia es un escrache enorme
Impacto y polémica

La defensa de "Panchito" Velázquez aseguró que la denuncia es "un escrache enorme"

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan se prepara para celebrar una nueva edición de su concurso más emblemático: la Cata San Juan de Vinos, el más antiguo del país.
Concurso nacional

San Juan se prepara para su gran Cata de Vinos, con récord de muestras y un espacio para pensar el futuro del sector

Marcelo Orrego expuso sobre el futuro del cobre en la revolución energética global
En Buenos Aires

Marcelo Orrego expuso sobre el futuro del cobre en la revolución energética global

Imagen ilustrativa. 
Incendio

Fuego y susto en el Médano de Oro: explotó un transformador y varias familias debieron evacuar

Adelante la fiscal de impugnación Silvina Gerarduzzi, en el medio el defensor oficial Carlos Fleury y el condenado Arroyo.
Tribunales

Revés judicial para uno de los condenados en la causa de una joven prostituida por su madre