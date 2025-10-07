Dolor de cabeza para Scaloni: confirmaron la sanción a Otamendi y se pierde un duelo clave con la Selección

Lionel Scaloni ya lo había avisado en el cierre de las Eliminatorias, pero este martes se hizo oficial: Nicolás Otamendi fue suspendido por una fecha tras su expulsión en la derrota 1-0 frente a Ecuador y se perderá el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA confirmó a través de un comunicado que el experimentado defensor central recibirá el castigo mínimo, más allá de haber visto la roja directa en Guayaquil (la primera en 128 partidos con el combinado nacional), en lo que fue su último partido en la clasificación mundialista.

A la media hora del primer tiempo, Enner Valencia aprovechó un pelotazo largo, se sacó de encima Leonardo Balerdi y salió disparado de cara al gol, pero antes de pisar la medialuna del área fue embestido por Ota. El árbitro Wilmar Roldán no dudó y lo mandó tempranamente a las duchas.

Pese a la suspensión, el zaguero podrá estar presente en marzo para disputar la Finalissima 2026 frente a España, duelo por el título que enfrentará al campeón de América con el de Europa. Además, Lionel Scaloni lo tendrá en la consideración para la segunda fecha de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en nueve meses.