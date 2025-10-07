martes 7 de octubre 2025

Otro que cuelga los botines

Messi se va quedando solo: Jordi Alba anunció su retiro del fútbol profesional

El lateral izquierdo, con una de las trayectorias más laureadas del fútbol moderno, lo anunció en sus redes. Días atrás fue su amigo Sergio Busquets el que comunicó su adiós

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jordi Alba, en un encuentro con el Inter Miami, donde volvió a reunirse con Lionel Messi.

Jordi Alba, uno de los laterales izquierdos más exitosos de su generación, anunció este martes su retiro del fútbol profesional a través de sus redes sociales. El defensor español de 35 años pone fin a una carrera repleta de títulos y momentos históricos que lo posicionaron como una referencia mundial en su posición. La noticia tomó por sorpresa a miles de aficionados alrededor del mundo, quienes recordaron inmediatamente su contribución fundamental en los éxitos del FC Barcelona y la Selección de España durante más de una década.

El catalán construyó una carrera extraordinaria que comenzó en las categorías inferiores del Valencia, pasó por una breve cesión al Gimnàstic de Tarragona, y encontró su mejor versión con la camiseta del FC Barcelona, donde conquistó prácticamente todos los títulos posibles entre 2012 y 2023. Su llegada al Camp Nou marcó el inicio de una era dorada en la que Alba se convirtió en pieza clave del esquema ofensivo azulgrana, formando una dupla letal con Lionel Messi en la banda izquierda que aterrorizó a defensas rivales durante años.

En 2023 decidió emprender una nueva aventura en la Major League Soccer, fichando por Inter Miami CF donde se reunió con su antiguo compañero Lionel Messi. Durante su estancia en el equipo de Florida, Alba demostró que su calidad seguía intacta al ayudar al club a conquistar la MLS Supporters' Shield en 2024, sumando un último trofeo importante a su ya abultado palmarés antes de colgar las botas.

El mensaje con el que Jordi Alba anunció su retiro

Los números y el palmarés de Jordi Alba en su carrera

A nivel de clubes, Jordi Alba disputó 459 partidos con el FC Barcelona (27 goles, 99 asistencias) durante 11 temporadas inolvidables, 110 encuentros con el Valencia CF (6 goles, 8 asistencias) en tres campañas, 95 partidos con Inter Miami CF (14 goles, 28 asistencias) desde 2023, y 36 apariciones con el Gimnàstic de Tarragona (4 goles) en su temporada a préstamo. Con la Selección de España registró 96 partidos oficiales y 10 goles, participando en competiciones históricas como la Eurocopa 2012, la Liga de Naciones UEFA 2022-23, y los Juegos Mediterráneos 2009 con la Sub-20.

Su palmarés incluye 14 títulos con el FC Barcelona: 5 Ligas españolas (2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2022-23), 4 Copas del Rey (2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2020-21), y 3 Supercopas de España (2013, 2016, 2018, 2023). A nivel internacional conquistó con el Barcelona la Liga de Campeones UEFA 2014-15, la Supercopa de Europa 2015 y la Copa Mundial de Clubes 2015. Con la Selección Española ganó la Eurocopa 2012 y la Liga de Naciones UEFA 2022-23. Su última corona llegó con Inter Miami al ganar la MLS Supporters' Shield 2024 junto a otros logros como la Leagues Cup 2023.

