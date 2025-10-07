martes 7 de octubre 2025

Imparable

Leonardo Cobarrubia voló en el Critérium de ciclismo en El Pinar

El capitán del equipo SEP San Juan fue el ganador de la prueba en Rivadavia. El sábado 18 se disputará la última carrera de este tipo, previo al inicio de la temporada de ruta.

Por Antonella Letizia
Leo Cobarrubia.

Leo Cobarrubia.

El ciclismo federado de San Juan continúa su puesta a punto para la temporada sanjuanina de ciclismo en ruta 2025/2026, que iniciará el próximo domingo 02 de noviembre 2025 con el Circuito Albardón, competencia que estará a cargo de la Unión Vecinal Manuel Belgrano.

La actividad más reciente fue la tercera fecha del campeonato Critérium, que se disputó el domingo 05 octubre, por la tarde, en el óvalo del Camping El Pinar, Departamento Rivadavia. La fecha fue organizada por la Federación Ciclista Sanjuanina y cuenta con el apoyo y auspicio del Gobierno, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

El vencedor de la carrera fue el sanjuanino Leonardo Cobarrubia (27 años), líder del equipo SEP San Juan. En los puestos de privilegio fue acompañado por Gerardo Tivani, de Municipalidad de Pocito, y Diego Rojas Rivas, de la selección de Chile. Cerca del podio finalizaron Cristian Arriagada (Chile), Mauricio Domínguez (Gremios por el Deporte – Municipalidad de Santa Lucía) y Darío Álvarez (Diberboll).

En la categoría Damas, la ganadora fue la chilena Scarlett Cotes, integrante del seleccionado. Segunda concluyó Maribel Aguirre y tercera finalizó Maite Ramírez, del selectivo chileno. Entre los más jóvenes, el medallista de oro en los Juegos Evita Felipe Lucero ganó la categoría 2009-2010.

La última carrera del Critérium será el próximo sábado 18 de octubre, en El Pinar, con Cicles Alvear al frente de la organización. Posterior a la apertura de la temporada rutera prevista para el 02 de noviembre, las siguientes carreras serán el sábado 22 y domingo 23 (Clásica Doble Calingasta), y del viernes 28 al domingo 30 noviembre (Clásica Doble Chepes).

