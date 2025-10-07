miércoles 8 de octubre 2025

Dolor

Adiós al "Droga" Farías, emblema de una época gloriosa de San Martín

A los 71 años falleció Orlando Félix “Droga” Farías, histórico marcador de punta y símbolo del San Martín de los años ’70 y ’80. Fue campeón en tres oportunidades y querido por toda la hinchada verdinegra.

Por Redacción Tiempo de San Juan
561933325_17960495397002973_2719725942895884662_n

En la tarde de este martes 7 de octubre, el fútbol sanjuanino perdió a uno de sus nombres más recordados: Orlando Félix “Droga” Farías, quien falleció a los 71 años. Figura emblemática del Club Atlético San Martín, su partida deja una profunda huella entre quienes lo vieron defender los colores verdinegros con entrega, carácter y amor por la camiseta.

Farías, nacido el 29 de febrero de 1954, irrumpió en la primera de San Martín a mediados de la década del ’70, y desde 1978 se consolidó como el dueño del lateral derecho. Fue un marcador de punta recio, de esos que hacían sentir el rigor de la marca, y se ganó el respeto de rivales y compañeros por su temple dentro de la cancha.

image

Con el conjunto de Concepción, fue campeón del Torneo Oficial en 1977, 1980 y 1989, integrando recordados planteles junto a figuras como Oscar Rodríguez, Jorge Bustos, Ángel Fuentes, Hernán Espinoza, Mario Soto, el “Lechuga” Agüero, el “Flaco” Ríos, “Nito” Allende, Oscar Maldonado, Mario Ávila y el “Pony” Peralta, bajo la conducción de Ignacio Rodríguez Nieto.

Durante su carrera, también vistió los colores del Atlético Alianza, adonde fue cedido a préstamo en dos ocasiones para disputar el Torneo Regional: en 1983, con Salvador Spadano como técnico, y en 1987, bajo la dirección de Eduardo Grispo.

Farías supo ser capitán de San Martín, y su retiro se dio de la mejor manera posible: levantando el título del Oficial 1989, en una final inolvidable frente a Sportivo Desamparados, que los verdinegros ganaron en tiempo suplementario con gol de “Roly” Rodríguez. Tras su salida, Pablo Saavedra heredó la camiseta número 4.

Ya lejos del fútbol profesional, el “Droga” siguió vinculado al deporte desde otro lugar: dirigió equipos en torneos de libres y veteranos, y en 2005 tuvo un breve paso como entrenador del propio San Martín en el ámbito local.

