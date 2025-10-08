miércoles 8 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Encuentro complicado

Mundial Sub20: Argentina quiere aprovechar el envión y meterse entre los ocho mejores

La Selección Argentina se medirá con Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub20 que se desarrolla en Chile

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Selección Argentina busca el pase a los cuartos de final del Mundial Sub20.

La Selección Argentina busca el pase a los cuartos de final del Mundial Sub20.

La Selección Argentina quiere seguir haciendo camino en el Mundial Sub20 de su categoría que se está realizando en Chile, tras una primera fase de grupos en la que sólo hilvanó triunfos y buenas actuaciones, que lo proyectan con guiños optimistas para lo que puede llegar a venir.

Lee además
un exarquero sufrio un infarto en un partido homenaje en chile y tuvieron que reanimarlo en la cancha
Gran Preocupación

Un exarquero sufrió un infarto en un partido homenaje en Chile y tuvieron que reanimarlo en la cancha
malas noticias sobre la salud de miguel angel russo: aseguran que el pronostico el letal
Preocupación

Malas noticias sobre la salud de Miguel Ángel Russo: aseguran que "El pronóstico el letal"

El combinado nacional se enfrentará en la tarde de este miércoles, a las 16.30, a Nigeria, por los octavos de final del Mundial de la división.

El cotejo se jugará en el Estadio Nacional, Julio Martínez Prádanos, de Santiago, y se podrá ver a través de DSports y Telefe. El juez elegido es el italiano Maurizio Mariani.

El representativo albiceleste, conducido por Diego Placente, se clasificó a los octavos después de una impecable participación en el Grupo D, donde superó 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia. Esto le permitió ser la única selección, junto con la de Japón, en finalizar la primera fase con puntaje ideal.

En tanto, Nigeria, finalizó por debajo de Colombia y Noruega en el Grupo F, pero merced a los cuatro puntos acumulados pudo avanzar como uno de los cuatro mejores terceros junto con Corea del Sur, España y Francia.

La selección argentina busca venganza

En este choque, la selección argentina intentará tomarse revancha de lo ocurrido hace dos años, ya que en el último Mundial Sub20, también tuvieron grandes rendimientos en la etapa de grupos, pero en los octavos sufrieron una sorpresiva caída 2-0, justo frente a Nigeria.

La posible formación argentina sería con Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, y Julio Soler; Milton Delgado y Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, y Santiago Andino o Gianluca Prestianni; y Alejo Sarco.

En tanto, Nigeria podría alinear a Ebenezer Harcourt; Odinara Okoro, Haruna Aliyu, Daniel Dayemi, Amos Ochoche; Israel Ayuma, Daniel Daga; Saeed Suleiman, Nasiru Salihu, Mahir Maigana; Kparobo Arierhi.

A cortar la racha

El encuentro ante Nigeria es de vital importancia para los dirigidos por Placente, que quieren cortar con la serie negativa de 14 años sin meterse entre los ocho mejores de un Mundial sub-20. La última vez que esto ocurrió fue en 2011, en la edición que se disputó en Colombia, con la conducción de Walter Perazzo.

FUENTE: La Capital

Temas
Seguí leyendo

Arranca la venta de entradas en el Estadio Aldo Cantoni para el TC2000 y el Zonal Cuyano

Adiós al "Droga" Farías, emblema de una época gloriosa de San Martín

Seis pilotos, una leyenda que despierta: anécdotas, sensaciones y un debut sanjuanino en el histórico regreso de "El Zonda"

Peñarol se bajó del Regional: "Tenemos la tristeza de no competir, pero el club tiene que ordenarse"

El sanjuanino Chiqui Tapia y todo el mundo del fútbol, cerca de Miguel Ángel Russo

Dolor de cabeza para Scaloni: confirmaron la sanción a Otamendi y se pierde un duelo clave con la Selección

Leonardo Cobarrubia voló en el Critérium de ciclismo en El Pinar

Lionel Scaloni: "Para nosotros nunca hay partidos amistosos"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Comienza la venta presencial de entradas para disfrutar del TC2000 y el Zonal Cuyano este fin de semana, en el Autódromo El Zonda.
Atención

Arranca la venta de entradas en el Estadio Aldo Cantoni para el TC2000 y el Zonal Cuyano

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital
Barrio Echeverría

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital

Nicolás Alé se cubrió el rostro durante toda la audiencia.
Caso Nicolás Alé

Conocé al presunto estafador que acumula denuncias y se enfurece por las fotos

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal
Deceso

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal

El sospechoso frente al juez Roberto Montilla.
Padrastro pervertido

Con el monstruo en casa: acusan a changarín de violar a sus dos hijastras, una de las cuales tuvo un hijo

La defensa de Panchito Velázquez aseguró que la denuncia es un escrache enorme
Impacto y polémica

La defensa de "Panchito" Velázquez aseguró que la denuncia es "un escrache enorme"

Te Puede Interesar

San Juan tendrá una participación especial en el stream de Conicet que busca dinosaurios en la Patagonia video
Paleontólogos en red

San Juan tendrá una participación especial en el stream de Conicet que busca dinosaurios en la Patagonia

Por Celeste Roco Navea
Un listado con las opciones y precios para celebrar Halloween en San Juan.
Celebración

San Juan se viste de naranja y negro por Halloween: mirá las opciones, precios y tendencias

Los Azules presentó recientemente su estudio de Factibilidad en Canadá. 
Alianzas estratégicas

Los Azules: qué relación tienen tres poderosas empresas con el megaproyecto de cobre sanjuanino

Pelea entre familias por un perro: un médico en la mira por amenazar con un arma a tres menores en Santa Lucía
Investigación

Pelea entre familias por un perro: un médico en la mira por amenazar con un arma a tres menores en Santa Lucía

Condenaron a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado e intento de asesinato de Cristina Kirchner
Resolución judicial

Condenaron a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado e intento de asesinato de Cristina Kirchner