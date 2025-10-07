martes 7 de octubre 2025

Orgullo local

Derecho a la semifinal: Jaime Muñoz pasó y quedó a un paso de la final de La Voz Argentina

El sanjuanino se enfrentó a sus compañeros del Team Lali y fue seleccionado como uno de los dos integrantes del equipo para seguir adelante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sanjuanino Jaime Muñoz volvió a brillar y pasó a la semifinal de La Voz Argentina.

Tras una presentación de lujo, este lunes por la noche Jaime Muñoz Cantos se convirtió en semifinalista de La Voz Argentina. El sanjuanino fue elegido por su coach, Lali, y por los jurados Soledad Pastorutti, Miranda! y Luck Ra para llegar a la penúltima instancia del certamen.

Esta nueva fase de La Voz Argentina continúa poniendo a prueba a los participantes de cada equipo con un formato que ahora incluye una votación entre todos los jurados. Hubo presentaciones individuales de los últimos cuatro participantes del equipo, y los coaches votaron del 1 al 10 con sus tablets: quienes obtuvieron mayor puntaje avanzaron a semifinales.

Los equipos de Lali Espósito y Luck Ra definieron a sus semifinalistas tras una intensa ronda de cuartos de final, transmitida por Telefe. En esta etapa, Jaime y Alan Lez por el Team Lali, junto a Nicolás Behringer y Nathalie Aponte por el Team Luck Ra, aseguraron su lugar en la siguiente fase, mientras que cuatro participantes quedaron eliminados.

El Team Lali abrió la jornada con presentaciones de alto nivel. El joven sanjuanino interpretó “Recuérdame”, de Carlos Rivera; Giuliana Picconi eligió “Nunca voy a olvidarte”, de Cristian Castro; Alan Lez apostó por “Kiss”, de Prince; y Valentino Rossi se volcó en “Cuando nadie me ve”, de Alejandro Sanz.

La decisión, tomada por el promedio de puntajes de los cuatro coaches (Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti), dejó fuera de competencia a Giuliana y Valentino. Alan fue el primer clasificado a semifinales. Poco después, el conductor Nico Occhiato anunció que Jaime completaba el dúo de semifinalistas del equipo.

Embed - Jaime Muñoz - "Recuérdame" - Team Lali - Cuartos - La Voz Argentina 2025

Antes de iniciar su presentación, Jaime destacó que la canción que le tocó era difícil: se trató del tema conocido por la película Coco. Con su guitarra como compañera y una “versión íntima”, como la calificó Lali, fue nuevamente elogiado por el jurado y se ganó el pase a semifinales.

Lali felicitó a sus cuatro representantes: “Quiero felicitarlos porque hicieron cuatro shows impresionantes. Ojalá puedan usar este programa como plataforma para seguir creciendo, y cuentan conmigo, siempre. Estoy orgullosa de que sean parte de este team y me han halagado siempre con sus presentaciones”, expresó la coach. Tras la definición, la artista celebró a sus elegidos: “Son dos bestias, estos semifinalistas”.

Tras la doble eliminación en ambos equipos, los primeros semifinalistas de La Voz Argentina 2025 quedaron definidos: Alan Lez y Jaime Muñoz por el Team Lali, y Nicolás Behringer y Nathalie Aponte por el Team Luck Ra. El proceso de selección —en el que los coaches ya no pueden salvar a los participantes y las decisiones se toman por puntaje— eleva la tensión y la expectativa de cara a las próximas etapas.

Embed - Los 4tos del Team Lali dejaron dos semifinalistas y una doble eliminación - La Voz Argentina 2025

Resta conocer quiénes completarán el cuadro de semifinalistas por los equipos Miranda! y Soledad, lo que mantiene en vilo al público y a los propios concursantes.

La gran final está pautada para el próximo lunes 13 de octubre, en lo que será una gala en vivo. Los ganadores se medirán mediante el voto del público, que, desde sus casas, podrá elegir a su candidato favorito para hacerse con el premio mayor.

