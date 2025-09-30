martes 30 de septiembre 2025

¡Qué afortunado!

Un sanjuanino hizo saltar el pozo de la Quiniela Max y se llevará a su casa más de 10 millones de pesos

Desde la Caja de Acción Social informaron que la jugada se realizó en Pocito, mientras que el sorteo se hizo la noche del lunes. Los detalles del sanjuanino afortunado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
quiniela

Nuevamente un apostador sanjuanino figura entre la lista de los ganadores de premios millonarios en juegos de azar. En esta oportunidad se trató de la Quiniela Max, donde saltó el pozo de más de 10 millones de pesos.

Conforme informaron desde la Caja de Acción Social, el total del premio es de $10.140.000 y la jugada ganadora se realizó en una agencia ubicada en Pocito, por lo que se interpreta que el apostador es del departamento o un ciudadano que estaba de paso y logró el golpe de suerte jugando en el departamento del sur.

Es importante destacar que, según la información suministrada, la persona afortunada tiene tiempo hasta el 9 de octubre para reclamar su premio, ya que caso contrario, corre riesgo de que prescriba y perderlo.

image
