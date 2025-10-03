"Hoy puedo vivir tranquilo": el conmovedor posteo de un sanjuanino que confesó su orientación sexual

En un relato cargado de valentía y emoción, un comerciante sanjuanino conmovió este viernes a cientos de usuarios en redes sociales al hacer pública su orientación sexual . Se trata de Renzo Rodríguez , de 37 años, quien compartió un extenso mensaje en Facebook en el que narró su historia de vida, marcada por el miedo, el prejuicio y, finalmente, la liberación.

“Soy gay… sí, lo soy, nací así”, escribió Renzo, en un posteo que rápidamente sumó cientos de reacciones y decenas de comentarios de apoyo. “Hoy puedo vivir mi vida tranquilo, sin miedo a que me critiquen, a que se burlen de mí… Me crié con ese escudo para que nada doliera, para que nada fuese tan fuerte”.

image

Con una mezcla de crudeza y ternura, el sanjuanino contó que durante más de tres décadas ocultó su orientación sexual por temor al “castigo social”. “Nadie elige vivir a escondidas, ocultando lo que nos pasa por miedo a que nos señalen, a que nos dejen de hablar, a que perdamos a nuestros amigos, nuestro trabajo…”, confesó.

El comerciante explicó que decidió hacer pública su historia para acompañar a quienes atraviesan procesos similares: “Siento que muchas personas pasan por lo mismo… por ese miedo, por esa tristeza que se hace interminable”.

Renzo agradeció de manera especial a su familia y amigos, quienes, tras conocer su verdad, “jamás me cuestionaron nada” y se convirtieron en “ese gran pilar que tanto necesitaba”.

El mensaje cerró con un llamado al respeto y la empatía: “Aprendamos a escucharnos, a respetar al otro, a no cuestionarnos… y sobre todo, aprendamos a amarnos sin prejuicios, sin castigos sociales”.

En pocos minutos, las redes se llenaron de mensajes de aliento. “Genioooo… abrazo así de grande hermano mío!!!”, escribió uno de sus amigos. “Nada cambia tu esencia”, señaló otro.