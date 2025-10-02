La gala solidaria que organizan dos empresarios célebres de San Juan reunió a políticos, emprendedores y dirigentes: mirá quiénes fueron

Una vez más, "Somos 100" se llevó adelante en San Juan a beneficio de dos organizaciones que nacieron con el objetivo de ayudar a otros. Tras la exitosa primera edición de 2018 y la última que se realizó en 2024, el objetivo de Marcelo “Cocucha” Videla y Miguel Ángel Alessi, era superarse y lo consiguieron.
“Somos 100 es mucho más que un encuentro: es la oportunidad de que la comunidad se una y aporte a quienes más lo necesitan, en un ambiente de arte, música y cultura”, destacaron sus organizadores.
En los jardines del Sushi Club SanJuan, desde las 20.30 se llevó adelante el evento que contó con música en vivo, cena y la presencia de políticos y empresarios que hicieron su aporte a la causa.
Lo recaudado será donado a Beraca y a la Fundación Manos Abiertas, cuyos representantes también estuvieron en la gala para mostrar su agradecimiento.
Mirá la galería de fotos con todas las personalidades de la provincia que asistieron:
Toda la información sobre el evento y cómo ayudar se puede consultar en las página de Instagram @somos100.ok