viernes 3 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Galería de fotos

La gala solidaria que organizan dos empresarios célebres de San Juan reunió a políticos, emprendedores y dirigentes: mirá quiénes fueron

La gala solidaria se realizó en los jardines de Sushi Club San Juan. Empresarios y políticos de la provincia se hicieron presentes para poner su granito de arena a beneficio de Beraca y de la Fundación Manos Abiertas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.42 (2)
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.44
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.43 (3)
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.43 (2)
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.43 (1)
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.43
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.42 (1)
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.42
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.41 (3)
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.41 (2)
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.41 (1)
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.41
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.40 (3)
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.40 (2)
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.40 (1)
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.40
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.39

Una vez más, "Somos 100" se llevó adelante en San Juan a beneficio de dos organizaciones que nacieron con el objetivo de ayudar a otros. Tras la exitosa primera edición de 2018 y la última que se realizó en 2024, el objetivo de Marcelo “Cocucha” Videla y Miguel Ángel Alessi, era superarse y lo consiguieron.

Lee además
la razon por la cual hay negocios cerrados en el centro de san juan
Sorpresa

La razón por la cual hay negocios cerrados en el centro de San Juan
segun la unsj, habra casi un 40% menos de agua en el rio san juan para el nuevo ciclo hidrologico
Sequía

Según la UNSJ, habrá casi un 40% menos de agua en el Río San Juan para el nuevo ciclo hidrológico

“Somos 100 es mucho más que un encuentro: es la oportunidad de que la comunidad se una y aporte a quienes más lo necesitan, en un ambiente de arte, música y cultura”, destacaron sus organizadores.

En los jardines del Sushi Club SanJuan, desde las 20.30 se llevó adelante el evento que contó con música en vivo, cena y la presencia de políticos y empresarios que hicieron su aporte a la causa.

Lo recaudado será donado a Beraca y a la Fundación Manos Abiertas, cuyos representantes también estuvieron en la gala para mostrar su agradecimiento.

Mirá la galería de fotos con todas las personalidades de la provincia que asistieron:

WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.44
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.43 (2)
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.43 (1)
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.43
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.42 (1)
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.42
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.41 (3)
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.41 (2)
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.41 (1)
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.41
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.40 (3)
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.40 (2)
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.40 (1)
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.40
WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.39

Toda la información sobre el evento y cómo ayudar se puede consultar en las página de Instagram @somos100.ok

Temas
Seguí leyendo

"No se hagan los graciosos": el viral del sanjuanino que deberá pagar $4.000.000 por una amenaza de bomba al Centro Cívico

Psicólogos, en alerta: el colegio en San Juan advirtió que otra persona ejerce sin matrícula

En la Difunta Correa, posponen una importante obra: qué pasó

Con más de 1.100 inscriptos cerró la convocatoria de artistas para la Fiesta del Sol: qué sigue ahora

¡Gracias profe!: un docente caucetero se jubiló y se despidió izando la bandera

Una netbook, un burro y un guardapolvo blanco: la imagen que acorta la brecha en San Juan

La explicación oficial que develó a qué vino a El Leoncito, el avión yanqui que generó revuelo

Un fuerte sismo en el Océano Pacífico movió el suelo sanjuanino: ¿lo sentiste?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Foto captura: Canal 8.
Video

"No se hagan los graciosos": el viral del sanjuanino que deberá pagar $4.000.000 por una amenaza de bomba al Centro Cívico

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella
Mirá el video

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella

Liberaron a la mujer que, por celos y sin querer, entregó al exmarido narco en Chimbas
Caso "Los Borges"

Liberaron a la mujer que, por celos y sin querer, entregó al exmarido narco en Chimbas

Viento Zonda.
Clima

Alerta amarilla en San Juan: se espera viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino
Susto

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino

El violento usó el martillo de emergencia del colectivo para romper los vidrios.
En Córdoba

El desquiciado del martillo: rompió las ventanillas del colectivo porque no le dejaron pagar en efectivo

Te Puede Interesar

El nuevo negocio del transporte: las apps lideran el boom del alquiler de autos y motos
Tendencia

El nuevo negocio del transporte: las apps lideran el boom del alquiler de autos y motos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juan Antonio Almonacid, quien se encuentra detenido desde septiembre último.
Caso Juan Almonacid

El "Estafador de ancianas" sumó cuatro denuncias y complica su situación procesal

El penitenciario Jofré, atrás sus dos abogados defensores.
Guardiacárcel preso

Rechazaron el pedido de liberar al penitenciario detenido por 25 estafas por más de $158.000.000

Mundial de Clubes: los europeos se clasificaron a las semifinales y Valenciano va por el batacazo en la última jornada
Hockey sobre patines

Mundial de Clubes: los europeos se clasificaron a las semifinales y Valenciano va por el batacazo en la última jornada

Viento Zonda.
Clima

Alerta amarilla en San Juan: se espera viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h