La gala solidaria que organizan dos empresarios célebres de San Juan reunió a políticos, emprendedores y dirigentes: mirá quiénes fueron

Una vez más, "Somos 100" se llevó adelante en San Juan a beneficio de dos organizaciones que nacieron con el objetivo de ayudar a otros. Tras la exitosa primera edición de 2018 y la última que se realizó en 2024, el objetivo de Marcelo “Cocucha” Videla y Miguel Ángel Alessi, era superarse y lo consiguieron.

Sequía Según la UNSJ, habrá casi un 40% menos de agua en el Río San Juan para el nuevo ciclo hidrológico

Sorpresa La razón por la cual hay negocios cerrados en el centro de San Juan

“Somos 100 es mucho más que un encuentro: es la oportunidad de que la comunidad se una y aporte a quienes más lo necesitan, en un ambiente de arte, música y cultura”, destacaron sus organizadores.

En los jardines del Sushi Club SanJuan, desde las 20.30 se llevó adelante el evento que contó con música en vivo, cena y la presencia de políticos y empresarios que hicieron su aporte a la causa.

Lo recaudado será donado a Beraca y a la Fundación Manos Abiertas, cuyos representantes también estuvieron en la gala para mostrar su agradecimiento.

Mirá la galería de fotos con todas las personalidades de la provincia que asistieron:

WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.44

WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.43 (2)

WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.43 (1)

WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.43

WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.42 (1)

WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.42

WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.41 (3)

WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.41 (2)

WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.41 (1)

WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.41

WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.40 (3)

WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.40 (2)

WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.40 (1)

WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.40

WhatsApp Image 2025-10-02 at 22.35.39

Toda la información sobre el evento y cómo ayudar se puede consultar en las página de Instagram @somos100.ok