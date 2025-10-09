Con el calor como protagonista, mirá cómo estará el tiempo este jueves en San Juan

Este jueves estará marcado por el calorcito en San Juan, por el impacto del Sol y una brisa del Norte, según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia una temperatura elevada y el impacto de una brisa del Norte.
La jornada arranca con una temperatura mínima que ronda los 11 grados, el cielo despejado y una brisa del Este.
Para la tarde se prevé una temperatura máxima de 33 grados, bajo el cielo algo nublado y con una brisa que llegará desde el Norte. En cuanto a la noche, el termómetro se ubicará en los 25 grados, con la brisa del Norte aún vigente.
En cuanto a mañana viernes, feriado por el traslado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se anuncia una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 32 grados, bajo el cielo parcialmente nublado.