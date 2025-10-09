Con el calor como protagonista, mirá cómo estará el tiempo este jueves en San Juan

Cómo estará el clima en San Juan este jueves, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Este jueves estará marcado por el calorcito en San Juan, por el impacto del Sol y una brisa del Norte, según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional.

La jornada arranca con una temperatura mínima que ronda los 11 grados, el cielo despejado y una brisa del Este.

Para la tarde se prevé una temperatura máxima de 33 grados, bajo el cielo algo nublado y con una brisa que llegará desde el Norte. En cuanto a la noche, el termómetro se ubicará en los 25 grados, con la brisa del Norte aún vigente.

image

En cuanto a mañana viernes, feriado por el traslado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se anuncia una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 32 grados, bajo el cielo parcialmente nublado.