jueves 9 de octubre 2025

Un sueño

El secreto detrás del oro: la historia del veinticiqueño que conquistó La Feliz con un disco de un kilo

Matías López es oriundo de La Chimbera y todos los días agarra su bicicleta después de la escuela para entrenarse en la plaza de Casuarinas. Una caja de supermercado llena de discos, un descampado como predio y de guía a Miguel, el profe que lo condujo a la medalla mas grande de los Juegos Evita.

Por Antonella Letizia
image
Lo soñó y fue conquista. Matías López se quedó con la final y se colgó la medalla de oro en lanzamiento de disco. Aunque pasaron unos días de la reciente consagración en los Juegos Evita de Mar del Plata, todavía tiene dibujada su sonrisa en la cara y lleva como niño feliz la presea dorada en la mochila. Después de tanto buscarlo, la historia se creó sola y a base de mucho esfuerzo: el secreto detrás del oro y el logro que puso al veinticiqueño entre los mejores y único de San Juan.

Tiene apenas 15 años, está en cuarto año de la Escuela Bartolomé Del Bono y cada día teje su propio sueño, aquel que empezó sin querer en el 2022 y que en poco tiempo le daría mucho más que una medalla. Quién lo orientó y lo acompañó en el proceso fue Miguel Álvarez, otro veinticinqueño que le vio condiciones y le sacó punta a sus habilidades. No fue fácil, pero después de quedar al borde de varias frustraciones, el esfuerzo terminó dando sus frutos y la medalla de los Juegos Evita fue el máximo reflejo.

Matías López es oriundo de La Chimbera, el mayor de tres hermanos y un estudiante aplicado de su escuela. De Lunes a sábado ya tiene la planificación de memoria, es que después de dejar los estudios viaja tres kilómetros en bicicleta hacia la plaza Narcizo Laprida de Casuarinas para reencontrarse con su profesor Miguel, quien lo espera para el entrenamiento físico y técnico con los discos de un kilo.

Las prácticas diarias duran 2 horas y luego de una buena entrada en calor con movimiento de articulaciones y estímulo, pasan a la parte más importante: la de lanzar el disco. Si bien no cuentan con un predio destinado para esto, usan el fondo descampado de la Unión Vecinal que se encuentra justo en frente: los escombros y yuyos, no son un impedimento. Es más, el círculo que usan para tomar envión y lanzar el disco está pintado por ellos mismos. Todo se puede si se quiere.

"Más allá del puente, somos un departamento que genera resultados con este deporte", le comentó orgulloso Miguel a Tiempo de San Juan.

El atleta sanjuanino es uno de sus 'pollos', flamante campeón de la de oro y quien no se pone límites con este deporte que descubrió sin buscarlo: "Me gustaría llegar a un Sudamericano, un Juego Olímpico, sería un sueño".

Recursos hay pocos y más en una disciplina tan amateur como el atletismo. No hubo días en la que no se la rebuscaran con entrenamientos ingeniosos, bolsitas de arena y hasta botellas de agua para poder lanzar con técnica y fuerza. Sin contar las zapatillas, que son especiales y sirven para no patinar.

La plaza de Casuarinas, la caja de discos de un kilo y el profe Miguel, seguirá siendo la escuela de Mati para las próximas competencias. Escasean los recursos, pero los sueños tapan cualquier obstáculo.

El secreto detrás del oro:

Embed - El secreto detrás de oro: el veinticiqueño qué conquistó la feliz con un disco de un kilo

