jueves 9 de octubre 2025

Máxima expectativa

"El Zonda va a estar abierto muchos años más": se presentó el fin de semana fierrero, con el TC2000 y Zonal Cuyano, en el mítico autódromo

Con autoridades provinciales, dirigentes deportivos y la presencia estelar de Henry Martin, campeón sanjuanino de 1997 en la categoría, este jueves se realizó la conferencia de prensa oficial en la previa de las carreras

Por Redacción Tiempo de San Juan
El rugido de los motores volverá a sentirse en cada rincón de El Zonda. Este jueves, con autoridades provinciales, dirigentes deportivos y figuras del automovilismo local, se realizó la conferencia de prensa oficial que anticipa un fin de semana cargado de velocidad y emoción. Entre los presentes estuvieron Alejandro Levy, director general del TC2000; Pablo Tabachnik, secretario de Deportes; y, por supuesto, Henry Martin, quien se reencontrará con el mítico circuito y el Ford con el que se consagró campeón en 1997.

Estos son los horarios para el regreso del TC 2000 y Zonal Cuyano a "El Zonda"

“Era un anhelo de hace mucho tiempo que tengamos esta esperada reapertura, tanto por el automovilismo local como nacional, y por lo que representa el autódromo para todos los sanjuaninos. E Zonda va a estar abierto muchos años más”, señaló Tabachnik. Destacó que se realizaron actualizaciones necesarias para que los pilotos puedan correr “acorde a los tiempos que corren en un automovilismo muy modernizado”, y agradeció al gobernador Marcelo Orrego por su decisión política de mantener el autódromo “más vivo que nunca”.

El evento, promocionado con la frase “El Zonda volverá a rugir”, reunirá este fin de semana la novena fecha del TC2000 y el séptimo capítulo del Zonal Cuyano de Automovilismo. Se espera una fuerte presencia de público en las laderas del cerro y una participación récord de pilotos: 25 en la categoría nacional y más de 80 en la cuyana.

El cronograma comienza el viernes con las pruebas del TC2000 a partir de las 10:15, seguidas por el Zonal Cuyano desde las 13:30, que tendrá dos salidas a pista por categoría. La jornada cerrará con el shakedown del TC2000 a las 18:05, la primera oportunidad de llevar los autos al límite en este histórico circuito. El sábado será el turno de los entrenamientos, clasificación y pruebas oficiales, y el domingo se vivirán las carreras finales, con la certeza de que El Zonda seguirá rugiendo “muchos años más”, tal como prometió Tabachnick.

