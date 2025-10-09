"El Zonda va a estar abierto muchos años más": se presentó el fin de semana fierrero, con el TC2000 y Zonal Cuyano, en el mítico autódromo

El rugido de los motores volverá a sentirse en cada rincón de El Zonda . Este jueves, con autoridades provinciales, dirigentes deportivos y figuras del automovilismo local, se realizó la conferencia de prensa oficial que anticipa un fin de semana cargado de velocidad y emoción. Entre los presentes estuvieron Alejandro Levy , director general del TC2000; Pablo Tabachnik , secretario de Deportes; y, por supuesto, Henry Martin , quien se reencontrará con el mítico circuito y el Ford con el que se consagró campeón en 1997.

“Era un anhelo de hace mucho tiempo que tengamos esta esperada reapertura, tanto por el automovilismo local como nacional, y por lo que representa el autódromo para todos los sanjuaninos. E Zonda va a estar abierto muchos años más”, señaló Tabachnik . Destacó que se realizaron actualizaciones necesarias para que los pilotos puedan correr “acorde a los tiempos que corren en un automovilismo muy modernizado”, y agradeció al gobernador Marcelo Orrego por su decisión política de mantener el autódromo “más vivo que nunca”.

El evento, promocionado con la frase “El Zonda volverá a rugir”, reunirá este fin de semana la novena fecha del TC2000 y el séptimo capítulo del Zonal Cuyano de Automovilismo. Se espera una fuerte presencia de público en las laderas del cerro y una participación récord de pilotos: 25 en la categoría nacional y más de 80 en la cuyana.

El cronograma comienza el viernes con las pruebas del TC2000 a partir de las 10:15, seguidas por el Zonal Cuyano desde las 13:30, que tendrá dos salidas a pista por categoría. La jornada cerrará con el shakedown del TC2000 a las 18:05, la primera oportunidad de llevar los autos al límite en este histórico circuito. El sábado será el turno de los entrenamientos, clasificación y pruebas oficiales, y el domingo se vivirán las carreras finales, con la certeza de que El Zonda seguirá rugiendo “muchos años más”, tal como prometió Tabachnick.