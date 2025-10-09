jueves 9 de octubre 2025

Temporada 2025

Liga Universitaria: San Birrence golea y renueva su ilusión hacia el bicampeonato

El vigente campeón apabulló a Aston por 7 a 0 y se consolidó como líder de la A. Una categoría más abajo, La Máquina alcanzó la punta. En la C, Agrimensura continúa en la cima. Este finde, una nueva doble jornada en el Complejo Deportivo El Palomar

Por Jorge Balmaceda Bucci
La Liga Universitaria 2025 se encamina hacia la instancia de definiciones.

La Liga Universitaria 2025 se encamina hacia la instancia de definiciones.

El Complejo Deportivo El Palomar sigue disfrutando de fútbol y momentos emocionantes de la mano de la edición 2025 de la Liga Universitaria.

La Liga Universitaria sigue a pleno en El Palomar.
Tanto la cancha de fútbol grande como la de rugby sirvieron de escenario para una nueva fecha de las tres categorías que tiene esta clásica competición.

En la A no se puede dejar de destacar el campañón de San Birrencia, el actual campeón. Si bien inicio la temporada algo dubitativo, con el correr de las fechas fue encontrando su mejor versión y tras golear a Aston por 7-0 consolidó sus aspiraciones de volver a quedarse con el título.

Otro Equipo que derrotó a C-Lesión por 3-0 se mantiene segundo a dos unidades, mientras que Constructores, que cayó 2-1 ante Natania, conserva la tercera posición.

Donde hubo cambio de protagonistas en la cima de la tabla fue en la B. La Máquina se impuso a Antorcha por 2-0 y aprovechó el inesperado tropiezo de Jagermeister -perdió 1-0 ante Mavericks- para alcanzarlo en la clasificación con 33 puntos. Antorcha, Mavericks y Eclipse, los tres con 31, están al acecho.

Por su parte, en la C las aguas siguen más o menos calmas tras las victorias de los tres que se encuentran en la parte alta: el líder Agrimensura derrotó a Academia (3-0), Tablada a Concordia (1-0) y Nwecauce a Dep. La Verna (2-1).

