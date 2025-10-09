jueves 9 de octubre 2025

¿Los tenías?

¡Qué actorazos! Purruco Antuña y Roly Rodríguez la rompen en un video que se hizo viral en Ecuador

El Orense compartió en sus redes un divertido video donde el ex cuerpo técnico de San Martín explica a un hincha qué es un “Combo Hexagonal” y promocionan entradas para alentar al equipo de local. Humor y buen fútbol, todo en uno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
antuña

Raúl “Purruco” Antuña y Rodolfo Rodríguez no solo saben de fútbol: también tienen madera de actores. El Orense SC lo dejó más que claro con un video publicado en su cuenta oficial, donde los entrenadores sanjuaninos se lucen explicándole a un hincha desprevenido qué significa un “Combo Hexagonal” y cómo puede aprovechar la promoción de entradas para alentar al equipo de local.

Entre gestos exagerados, risas y un humor contagioso, los ex San Martín demuestran que no solo se las saben todas dentro de la cancha, sino que también manejan la cámara como si fuera otra extensión del vestuario.

En lo deportivo, Orense SC cerró la fase regular asegurando el quinto puesto con 47 puntos, clasificando al hexagonal final por el título. Emelec, en cambio, terminó octavo con 42 unidades, quedándose fuera del primer cuadrangular y buscando su lugar en la Copa Sudamericana.

En el debut del hexagonal final, Orense cayó 2-0 ante Libertad en el estadio Reina de Cisne de Loja, pero el ánimo sigue intacto. Con Raúl y Rodolfo como caras visibles del cuerpo técnico, la cercanía con los hinchas y su humor descontracturado son un plus que hace que el equipo no solo gane en la cancha, sino también en simpatía.

