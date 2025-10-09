jueves 9 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Torneo Proyección

La Reserva de San Martín se quedó con un triunfazo ante Independiente y sueña con la clasificación

El elenco verdinegro se impuso 2-1 frente al Rojo en el Predio Emmanuel Mas y escala posiciones en la Zona B. El triunfo lo posicionó entre los mejores ocho que estarían clasificando a la siguiente ronda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Victoria de la Reserva de San Martín.

Victoria de la Reserva de San Martín.

Este jueves, La Rerserva de San Martín venció 2-1 a Independiente en el Predio Emmanuel Mas, por una nueva fecha del Torneo Proyección. Con goles de Nicolás Jorquera y Nahuel Tejada, el Verdinegro se quedó con tres puntos vitales que lo mantienen firme en zona de clasificación.

Lee además
Foto: Prensa San Martín. 
Torneo Proyección

La Reserva de San Martín empató con San Lorenzo y se trajo un puntazo del Nuevo Gasómetro
Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
Tribunales

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

El equipo dirigido por Mauricio Fernández mostró carácter y efectividad para quedarse con un triunfo que vale oro. Pese a la exigencia del rival, los sanjuaninos supieron golpear en los momentos justos y cerrar el partido con inteligencia, demostrando que tienen con qué pelear por un lugar en la próxima fase.

Con esta victoria, San Martín llegó a los 17 puntos y se acomoda dentro del grupo de equipos que estarían avanzando a la ronda eliminatoria del torneo. A falta de pocas fechas para el cierre de la fase regular, cada partido será una final para los pibes del Verdinegro.

El próximo compromiso será nada más y nada menos que frente a Godoy Cruz, en lo que promete ser otro duelo intenso. Luego vendrán Lanús y Aldosivi, encuentros que podrían definir el destino del equipo en la competencia.

Así quedó la tabla de posiciones:

Captura de pantalla 2025-10-09 174957

Temas
Seguí leyendo

Enfrentamiento entre facciones de la barra de San Martín: uno fue enviado al penal

El museo de camisetas de Nazareno Fúnez y el rinconcito especial que ocupa la de San Martín: "Esta es la campeona"

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones

San Martín necesita goles y Pipi Romagnoli volvió a convocar al pibe Santi Barrera

Desamparados, en plena estructura: sumó a un delantero y dos volantes para el Regional Amateur

Liga Universitaria: San Birrence golea y renueva su ilusión hacia el bicampeonato

Con la camiseta de Quintero y un ramo de flores, un hincha de River despidió a Russo en La Bombonera

El día que Miguel Ángel Russo salió campeón con Boca en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el secreto detras del oro: la historia del veinticinqueno que conquisto la feliz con un disco de un kilo video
Un sueño

El secreto detrás del oro: la historia del veinticinqueño que conquistó La Feliz con un disco de un kilo

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto
Rawson

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave
Rawson

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave

Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
Tribunales

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

Escena de lucha en Tribunales: una víctima trompeó al supuesto atacante
Insólito

Escena de lucha en Tribunales: una víctima trompeó al supuesto atacante

Tensión en Villa Hipódromo: El Achurero y Sprinfling se enfrentaron a los tiros por un conflicto vecinal
Rawson

Tensión en Villa Hipódromo: "El Achurero" y "Sprinfling" se enfrentaron a los tiros por un conflicto vecinal

Te Puede Interesar

Gabriela Hernández, sanjuanina que convirtió su cáncer de mama en un mensaje de vida
Historias de vida

Gabriela Hernández, sanjuanina que convirtió su cáncer de mama en un mensaje de vida

Por Cecilia Corradetti
Uno de los detenidos por el conflicto en la barra de San Martín tenía pedido de captura y quedó más complicado
Antecedentes

Uno de los detenidos por el conflicto en la barra de San Martín tenía pedido de captura y quedó más complicado

Una sesión trabada, a pura discusión y casi sin proyectos: la campaña se trasladó a la Cámara de Diputados de San Juan
Vestigios electorales

Una sesión trabada, a pura discusión y casi sin proyectos: la campaña se trasladó a la Cámara de Diputados de San Juan

Una mujer es buscada por el robo de un celular en un comercio de Caucete
In fraganti

Una mujer es buscada por el robo de un celular en un comercio de Caucete

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido
Nuevamente en escena

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido