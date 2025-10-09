La Reserva de San Martín se quedó con un triunfazo ante Independiente y sueña con la clasificación

Este jueves, La Rerserva de San Martín venció 2-1 a Independiente en el Predio Emmanuel Mas, por una nueva fecha del Torneo Proyección. Con goles de Nicolás Jorquera y Nahuel Tejada, el Verdinegro se quedó con tres puntos vitales que lo mantienen firme en zona de clasificación.
El equipo dirigido por Mauricio Fernández mostró carácter y efectividad para quedarse con un triunfo que vale oro. Pese a la exigencia del rival, los sanjuaninos supieron golpear en los momentos justos y cerrar el partido con inteligencia, demostrando que tienen con qué pelear por un lugar en la próxima fase.
Con esta victoria, San Martín llegó a los 17 puntos y se acomoda dentro del grupo de equipos que estarían avanzando a la ronda eliminatoria del torneo. A falta de pocas fechas para el cierre de la fase regular, cada partido será una final para los pibes del Verdinegro.
El próximo compromiso será nada más y nada menos que frente a Godoy Cruz, en lo que promete ser otro duelo intenso. Luego vendrán Lanús y Aldosivi, encuentros que podrían definir el destino del equipo en la competencia.
Así quedó la tabla de posiciones:
Captura de pantalla 2025-10-09 174957