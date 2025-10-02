jueves 2 de octubre 2025

Torneo Proyección

La Reserva de San Martín empató con San Lorenzo y se trajo un puntazo del Nuevo Gasómetro

El equipo de Mauricio Fernández no pudo sumar de a tres frente al equipo de Boedo y terminó igualando 2-2, por la fecha 12 del Torneo Proyección.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Prensa San Martín.&nbsp;

Foto: Prensa San Martín.&nbsp;

Foto: Prensa San Martín.&nbsp;

En un partido vibrante y con emociones repartidas, la Reserva de San Martín se plantó en el Nuevo Gasómetro y se trajo un puntazo con sabor a victoria tras empatar 2- 2 frente a San Lorenzo, en el marco de la fecha 12 del Torneo Proyección.

Foto: Prensa San Martín. 
El equipo dirigido por Mauricio Fernández mostró carácter, buen manejo de pelota y capacidad de reacción ante un rival difícil. En una cancha difícil y contra un grande de la categoría, el Santo no se achicó y demostró que está para pelearle de igual a igual a cualquiera.

Los goles del equipo verdinegro lo anotaron Irazoque y Acosta; en tanto, por el lado de San Lorenzo, convirtieron Blanco y Salas.

La tabla de posiciones:

Captura de pantalla 2025-10-02 174744
