River madrugó con la ley del ex, le ganó a Racing y se metió en la semi de Copa Argentina

En un Gigante de Arroyito caliente desde el arranque, el equipo de Marcelo Gallardo se impuso 1-0 a Racing y selló su pase a las semifinales de la Copa Argentina 2025. Pero el dato que encendió la mecha fue quién marcó el único tanto del partido: Maximiliano Salas, el delantero que dejó Avellaneda por Núñez en medio de críticas, reproches y acusaciones de "traidor".

El gol llegó temprano, cuando River todavía buscaba acomodarse. Salas la empujó tras una buena jugada colectiva y, aunque no lo gritó, el gesto fue suficiente para desatar la bronca de todo Racing. Desde ahí, el partido se jugó con los dientes apretados.

Los de Avellaneda buscaron el empate con más ímpetu que claridad, mientras River apostó a la contra y a la solidez defensiva. Pero el verdadero descontrol llegó en el complemento, cuando el ambiente ya estaba espeso y terminó estallando tras una fuerte entrada de Maravilla Martínez, que vio la roja directa.

El árbitro tuvo trabajo extra: empujones, insultos, y hasta Marcos Acuña –otro con pasado académico– se metió en la trifulca, generando aún más enojo en el banco de Racing. El final fue con clima de guerra.

Con este triunfo, el Millonario se metió entre los cuatro mejores del certamen y ahora buscará un lugar en la final ante Independiente Rivadavia, que viene siendo una de las sorpresas del torneo.

River, con oficio, personalidad y algo de picardía, se llevó un partido que tenía más condimentos que una parrillada un domingo. Racing, por su parte, se fue caliente, con reproches internos y la bronca de haber quedado afuera a manos de un viejo conocido.

Balboa escupió al Huevo Acuña y el final terminó re caliente: