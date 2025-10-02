La noche más emotiva del goleador sanjuanino del Barça: lágrimas con su madre y un homenaje de Olimpia

El parquet del Aldo Cantoni volvió a encenderse con la magia del hockey y con la emoción de un hijo pródigo: Pablo Álvarez. El goleador sanjuanino del Barcelona regresó a su provincia y vivió una noche inolvidable. En la previa de su primer enfrentamiento contra Olimpia, el club que lo vio nacer, recibió una camiseta con el número 7 y el aplauso de todo el estadio.

El momento más emotivo llegó cuando su madre y sus hermanas lo sorprendieron desde la tribuna. Con 39 años y una carrera llena de títulos, el hockista no pudo contener las lágrimas al sentir el calor de su familia y de su gente. “Es una alegría enorme, el cariño de San Juan llena el corazón. No hay nada más lindo que volver a tu casa”, expresó conmovido.

Para Álvarez, volver al Cantoni significa repasar una vida de gloria: la Intercontinental con el Barça en 2018, el Mundial con Argentina en 2022 y ahora, un choque especial ante Olimpia, el club donde todo empezó. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1973939307225440365&partner=&hide_thread=false Pablo Álvarez vivió un partido por demás especial en el Aldo Cantoni. El club que lo vio nacer le regaló una camiseta y su madre y sus hermanas lo sorprendieron desde la tribuna. El estadio se puso de pie para aplaudirlo. Video: Barça Hockey pic.twitter.com/UjnWKLBPK1 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 3, 2025

