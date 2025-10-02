viernes 3 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mundial de Clubes

La noche más emotiva del goleador sanjuanino del Barça: lágrimas con su madre y un homenaje de Olimpia

Pablo Álvarez vivió un partido por demás especial en el Aldo Cantoni. El club que lo vio nacer le regaló una camiseta y su madre y sus hermanas lo sorprendieron desde la tribuna. El estadio se puso de pie para aplaudirlo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pablo alvarez

El parquet del Aldo Cantoni volvió a encenderse con la magia del hockey y con la emoción de un hijo pródigo: Pablo Álvarez. El goleador sanjuanino del Barcelona regresó a su provincia y vivió una noche inolvidable. En la previa de su primer enfrentamiento contra Olimpia, el club que lo vio nacer, recibió una camiseta con el número 7 y el aplauso de todo el estadio.

Lee además
pablo alvarez, otra vez en casa: con la camiseta del barca, la emocion de volver al cantoni y enfrentar a olimpia
Hijo pródigo

Pablo Álvarez, otra vez en casa: con la camiseta del Barça, la emoción de volver al Cantoni y enfrentar a Olimpia
mundial de clubes: los europeos se clasificaron a las semifinales y valenciano va por el batacazo en la ultima jornada
Hockey sobre patines

Mundial de Clubes: los europeos se clasificaron a las semifinales y Valenciano va por el batacazo en la última jornada

El momento más emotivo llegó cuando su madre y sus hermanas lo sorprendieron desde la tribuna. Con 39 años y una carrera llena de títulos, el hockista no pudo contener las lágrimas al sentir el calor de su familia y de su gente. “Es una alegría enorme, el cariño de San Juan llena el corazón. No hay nada más lindo que volver a tu casa”, expresó conmovido.

Para Álvarez, volver al Cantoni significa repasar una vida de gloria: la Intercontinental con el Barça en 2018, el Mundial con Argentina en 2022 y ahora, un choque especial ante Olimpia, el club donde todo empezó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1973939307225440365&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

River sacó del camino a Racing: los mejores memes y reacciones

River madrugó con la ley del ex, le ganó a Racing y se metió en la semi de Copa Argentina

'Picante' Pereyra, la voz del box: el rol en el cuadrilátero, el ida y vuelta con la Locomotora y la vez que cuidó a la Mona Jiménez

Nostalgia y pasión: así presentaron el regreso del TC2000 al Zonda

La Reserva de San Martín empató con San Lorenzo y se trajo un puntazo del Nuevo Gasómetro

Alerta de calor extremo en la Fórmula 1: cómo es el traje especial que usará Franco Colapinto

Bombazo en Rawson: "cansado de aprietes", renunció el presidente de Unión

Oscar Sainz, el futbolista que vuelve a Desamparados tras más de una década

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
river madrugo con la ley del ex, le gano a racing y se metio en la semi de copa argentina
Final caliente

River madrugó con la ley del ex, le ganó a Racing y se metió en la semi de Copa Argentina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella
Mirá el video

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella

Liberaron a la mujer que, por celos y sin querer, entregó al exmarido narco en Chimbas
Caso "Los Borges"

Liberaron a la mujer que, por celos y sin querer, entregó al exmarido narco en Chimbas

Viento Zonda.
Clima

Alerta amarilla en San Juan: se espera viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino
Susto

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino

El violento usó el martillo de emergencia del colectivo para romper los vidrios.
En Córdoba

El desquiciado del martillo: rompió las ventanillas del colectivo porque no le dejaron pagar en efectivo

Te Puede Interesar

El nuevo negocio del transporte: las apps lideran el boom del alquiler de autos y motos
Tendencia

El nuevo negocio del transporte: las apps lideran el boom del alquiler de autos y motos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juan Antonio Almonacid, quien se encuentra detenido desde septiembre último.
Caso Juan Almonacid

El "Estafador de ancianas" sumó cuatro denuncias y complica su situación procesal

El penitenciario Jofré, atrás sus dos abogados defensores.
Guardiacárcel preso

Rechazaron el pedido de liberar al penitenciario detenido por 25 estafas por más de $158.000.000

Mundial de Clubes: los europeos se clasificaron a las semifinales y Valenciano va por el batacazo en la última jornada
Hockey sobre patines

Mundial de Clubes: los europeos se clasificaron a las semifinales y Valenciano va por el batacazo en la última jornada

Viento Zonda.
Clima

Alerta amarilla en San Juan: se espera viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h