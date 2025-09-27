sábado 27 de septiembre 2025

Liga Profesional

Argentinos le dio una manito a San Martín y le dedicó el triunfo al sanjuanino Matías Giménez

El Bicho de la Paternal, que tiene en su equipo al otro sanjuanino Francisco Álvarez, se impuso 2-0 frente a Aldosivi y lo hundió un poquito más en la zona de los promedios. Tras la victoria, el equipo le dedicó una bandera al ex delantero por su lesión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Argentinos Juniors hizo los deberes en Mar del Plata, venció a Aldosivi 2-0 en la décima fecha del Torneo Clausura y, de paso, le dio una ayudita a San Martín, que sigue atento a la pelea por la permanencia en la categoría. El vestuario le dedicó el triunfo al sanjuanino Matías Giménez.

otra dura lesion ligamentaria en la rodilla derecha para matias gimenez: nuevamente, estara varios meses fuera de las canchas
Parte médico

Otra dura lesión ligamentaria en la rodilla derecha para Matías Giménez: nuevamente, estará varios meses fuera de las canchas
en su aniversario y en el paraje de la difunta correa, san martin presento su nueva piel
Qué elegancia

En su aniversario y en el Paraje de la Difunta Correa, San Martín presentó su nueva piel

Con goles en el segundo tiempo -uno en contra de Giuliano Cerato y otro de Hernán López Muñoz-, el equipo dirigido por Nicolás Diez se llevó tres puntos importantes que lo colocan momentáneamente entre los ocho primeros de la Zona A, en puestos de clasificación.

Pero más allá del resultado, el encuentro tuvo una fuerte carga emotiva: el plantel del Bicho le dedicó la victoria a Matías Giménez, el delantero sanjuanino que sufrió una grave lesión en el partido pasado. Los jugadores mostraron una bandera en su honor, enviándole fuerzas desde la cancha.

image

Con esta derrota, Aldosivi acumula 12 partidos sin ganar y se hunde aún más tanto en la tabla de promedios como en la anual, encendiendo todas las alarmas en Mar del Plata.

El próximo desafío para Argentinos será clave para consolidarse en la zona de clasificación, mientras que el Tiburón necesita reaccionar urgente si no quiere perder la categoría.

Así fue la lesión de Matías Giménez:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Diego76DT/status/1969894071754723623?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1969894071754723623%7Ctwgr%5E1aa9071c178525459f21aaaa4ab0c8bbd93bb18a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fdeportes%2Fpreocupacion-mati-gimenez-sufrio-una-lesion-y-rompio-llanto-pleno-partido-n412194&partner=&hide_thread=false
