viernes 3 de octubre 2025

Temporada 2025

Liga Universitaria: San Birrence y Agrimensura copian a Jagermeister y se ubican como punteros solitarios

El fútbol volvió a llenar de emoción y goles las canchas del Complejo Deportivo El Palomar. Este finde, más acción salvo que alguna incidencia climática diga lo contrario

Por Jorge Balmaceda Bucci
La Liga Universitaria sigue a pleno en El Palomar.

La Liga Universitaria sigue a pleno en El Palomar.

La Liga Universitaria sigue a todo motor en las canchas del Complejo Deportivo El Palomar y el finde pasado vivió una doble jornada a puro gol y en el que se dieron algunos cambios en las clasificaciones, en especial en la parte alta.

La Liga Universitaria sigue a todo motor en las canchas del Palomar.
San Birrence, en la A, fue quien salió mejor parado ya que goleó por 5-1 a Pumas y, al empatar Otro Equipo con Always Horny, quedó como único líder. Constructores, que venció a Aston por 4-0 se ubica segundo a un punto del puntero.

En la B, por su parte, Jagermeister mantuvo la cima de la clasificación pese a caer por 2-0 ante Nottingham.

Antorcha, que se impuso 3-0 a Bonus Track, y La Máquina, que sumo tres puntos por la incomparecencia de Tuentifay, están emplazados en la segunda y tercera posición, respectivamente.

La división que regresó a la acción el fin de semana pasado fue la C y los resultados también dejaron a un solo líder: Agrimensura, que derrotó a Geología por 5-2.

Tablada, que le endosó un terrible 8-1 a Central, está segundo y Newcauce terminó tercero tras empatar 0-0 con Talleres.

Este próximo fin de semana seguirá la acción en El Palomar, jugándose la jornada de la A el sábado, la B el domingo y la C repartida entre ambos días.

