Liga Universitaria: cambio de líderes en la A, Jagermeister sigue firme en la B y en la C hubo disfrute de primavera

La Liga Universitaria sigue a todo motor en las canchas del Palomar.

En un fin de semana marcado por la llegada de la primavera y el festejo de los estudiantes, la pelota siguió rodando en la temporada 2025 de la Liga Universitaria . Solo la C se tomó descanso.

En la A la jornada fue testigo de un cambio en el liderato. Constructores se quedó sin la cima tras caer por 1-0 frente a La Granjah y ver como San Birrence venció a Unión Penosa por 4-0 y Otro Equipo sumaba de a tres ante la incomparecencia de Atlético Industrial.

image

En la parte baja, Almendro y C-Lesión tienen que buscar un cambio de rumbo para despegarse de los fantasmas del descenso. El primero ocupa la última posición tras caer 4-1 contra Red Bull, mientras que C-Lesión no pasó del empate sin goles ante Brujas.

En la B, Jagermeister demostró una vez más que está para cosas serias tras terminar imponiéndose por 4-3 sobre Malvinas. Antorcha lo sigue cinco puntos por abajo y un escalón más abajo están Mavericks, Eclipse y La Máquina.

image

Al Costado y Timba son los conjuntos que están complicados en el extremo inferior de la clasificación, ambos con tan solo 9 unidades.

Los que tuvieron festejando todo el finde fueron los elencos de la C, que volverán a la actividad este próximo fin de semana. Newcauce y Agrimensura son los que mandan.