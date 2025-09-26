Liga Universitaria: cambio de líderes en la A, Jagermeister sigue firme en la B y en la C hubo disfrute de primavera

En un fin de semana marcado por la llegada de la primavera y el festejo de los estudiantes, la pelota siguió rodando en la temporada 2025 de la Liga Universitaria. Solo la C se tomó descanso.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Las dos categorías superiores vivieron un fin de semana a puro gol en el Complejo Deportivo El Palomar, mientras que la división de bronce tuvo descanso
En un fin de semana marcado por la llegada de la primavera y el festejo de los estudiantes, la pelota siguió rodando en la temporada 2025 de la Liga Universitaria. Solo la C se tomó descanso.
En la A la jornada fue testigo de un cambio en el liderato. Constructores se quedó sin la cima tras caer por 1-0 frente a La Granjah y ver como San Birrence venció a Unión Penosa por 4-0 y Otro Equipo sumaba de a tres ante la incomparecencia de Atlético Industrial.
En la parte baja, Almendro y C-Lesión tienen que buscar un cambio de rumbo para despegarse de los fantasmas del descenso. El primero ocupa la última posición tras caer 4-1 contra Red Bull, mientras que C-Lesión no pasó del empate sin goles ante Brujas.
En la B, Jagermeister demostró una vez más que está para cosas serias tras terminar imponiéndose por 4-3 sobre Malvinas. Antorcha lo sigue cinco puntos por abajo y un escalón más abajo están Mavericks, Eclipse y La Máquina.
Al Costado y Timba son los conjuntos que están complicados en el extremo inferior de la clasificación, ambos con tan solo 9 unidades.
Los que tuvieron festejando todo el finde fueron los elencos de la C, que volverán a la actividad este próximo fin de semana. Newcauce y Agrimensura son los que mandan.