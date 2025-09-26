viernes 26 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Temporada 2025

Liga Universitaria: cambio de líderes en la A, Jagermeister sigue firme en la B y en la C hubo disfrute de primavera

Las dos categorías superiores vivieron un fin de semana a puro gol en el Complejo Deportivo El Palomar, mientras que la división de bronce tuvo descanso

Por Jorge Balmaceda Bucci
La Liga Universitaria sigue a todo motor en las canchas del Palomar.

La Liga Universitaria sigue a todo motor en las canchas del Palomar.

En un fin de semana marcado por la llegada de la primavera y el festejo de los estudiantes, la pelota siguió rodando en la temporada 2025 de la Liga Universitaria. Solo la C se tomó descanso.

Lee además
La Liga Universitaria continúa su marcha en El Palomar.
Temporada 2025

Liga Universitaria: Constructores lidera en soledad, Jagermeister sacó más distancia y en la C todo sigue igual
En detalle, cómo quedó la Plaza de los Niños de Rawson, tras su renovación.
Novedad

Con una sorpresa, Rawson inauguró su Plaza de los Niños: mirá qué juegos tiene

En la A la jornada fue testigo de un cambio en el liderato. Constructores se quedó sin la cima tras caer por 1-0 frente a La Granjah y ver como San Birrence venció a Unión Penosa por 4-0 y Otro Equipo sumaba de a tres ante la incomparecencia de Atlético Industrial.

image

En la parte baja, Almendro y C-Lesión tienen que buscar un cambio de rumbo para despegarse de los fantasmas del descenso. El primero ocupa la última posición tras caer 4-1 contra Red Bull, mientras que C-Lesión no pasó del empate sin goles ante Brujas.

En la B, Jagermeister demostró una vez más que está para cosas serias tras terminar imponiéndose por 4-3 sobre Malvinas. Antorcha lo sigue cinco puntos por abajo y un escalón más abajo están Mavericks, Eclipse y La Máquina.

image

Al Costado y Timba son los conjuntos que están complicados en el extremo inferior de la clasificación, ambos con tan solo 9 unidades.

Los que tuvieron festejando todo el finde fueron los elencos de la C, que volverán a la actividad este próximo fin de semana. Newcauce y Agrimensura son los que mandan.

Temas
Seguí leyendo

Aly reescribe su aventura en Barreal con una propuesta llamativa, fresca y 'muy querible'

Chimbas sumó una nueva plaza en el Barrio Conjunto III con espacios verdes, juegos y luminarias

Instalaron luces LED en una zona clave de la Ruta 20 para cuidar a los más jóvenes

Descendencia renace para seguir disfrutando del folklore 'en familia'

La agrupación 'El Gaucho de mi viejo' celebró su primer aniversario con un peñón repleto de folklore y sentimiento

Puchuzún florece entre hermosos y relajantes paisajes

San Martín celebra la llegada de la primavera con música, color y sorpresas

El colorido arte de Seba Araya embellece a la Villa Calingasta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En detalle, cómo quedó la Plaza de los Niños de Rawson, tras su renovación.
Novedad

Con una sorpresa, Rawson inauguró su Plaza de los Niños: mirá qué juegos tiene

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos

Quién es Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela
Buscado

Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram
Horror

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram

El viento será protagonista durante todo este jueves.
Clima

Vientos fuertes y cielo despejado: un viernes intenso en San Juan

Este es Marcelo Cardozo, uno de los implicados que fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial.
Prisión preventiva

Enviaron al Penal a dos de los nuevos implicados en el fraude de $120.000.000 con falsos DNI del Registro Civil de Pocito

Te Puede Interesar

Juicio de Julieta Viñales: Maximiliano Babsía declaró y entre lágrimas dijo: La tragedia fue para los dos
Debate

Juicio de Julieta Viñales: Maximiliano Babsía declaró y entre lágrimas dijo: "La tragedia fue para los dos"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sueño de los pibes del Barrio Rivadavia en el fin del mundo
Historia

El sueño de los pibes del Barrio Rivadavia en "el fin del mundo"

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas
Tragedia vial

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Qué pasa con las clases en San Juan este viernes, ante el alerta de viento.
¡Atención!

Ante el alerta por viento, qué pasa con las clases esta tarde en San Juan

Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.
Para chequear

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo