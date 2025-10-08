Estos son los horarios para el regreso del TC 2000 y Zonal Cuyano a "El Zonda"

“El Zonda volverá a rugir” es la frase de promoción para el evento que este fin de semana reunirá la novena fecha del TC 2000, con el séptimo capítulo del Zonal Cuyano de Automovilismo. Se espera mucha presencia de público en las laderas del cerro, como así también una buena participación de pilotos, con un número de 25 en la categoría nacional, sumado a los 80 pilotos de la categoría cuyana.

La actividad comenzará el viernes con las pruebas de TC 2000 para pilotos autorizados, sobre las 10:15, y posteriormente, desde las 13:30 el “zonal” iniciará las pruebas libres, con dos salidas a pista por categoría (TP 1.4, Clase 2, TC Cuyano, Promocional), para cerrar la jornada el TC 2000 de 18:05 a 18.15, con el shakedown para testear la configuración del auto, neumáticos, suspensiones, la primera posibilidad de llevar el auto al límite en este mítico y respetable circuito.

El sábado será el momento de los entrenamientos y clasificación para la categoría nacional, y de las pruebas oficiales, clasificación y series del Zonal Cuyano. El domingo se cierra el cronograma con las carreras finales de cada una de las categorías. Cronograma TC 2000 y Zonal Cuyano en El Zonda (actividad en pista) Viernes 10 de octubre 10:10 a 10:15 – Prueba vehículos autorizados TC 2000

13:30 a 13:50 – Prueba libre 1 Turismo Pista 1.4

14:00 a 14:20 – Prueba libre 1 Clase 2

14:30 a 14:50 – Prueba libre 1 TC Cuyano

15:00 a 15:20 – Prueba libre 1 Promocional

16:05 a 16:25 – Prueba libre 2 Turismo Pista 1.4

16:35 a 16:55 – Prueba libre 2 Clase 2

17:05 a 17:25 – Prueba libre 2 TC Cuyano

17:35 a 17:55 – Prueba libre 2 Promocional

18:05 a 18.15 – Shakedown TC 2000 Sábado 11 de octubre 09:10 a 09:40 – Entrenamiento 1 Grupo A TC 2000

09:45 a 10:15 – Entrenamiento 1 Grupo B TC 2000

10:25 a 10:40 – Pruebas oficiales Turismo Pista 1.4

10:50 a 11:05 – Pruebas oficiales Clase 2

11:15 a 11:30 – Pruebas oficiales TC Cuyano

11:40 a 11:55 – Pruebas oficiales Promocional

12:05 a 12:15 – Clasificación Grupo A Turismo Pista 1.4

12:25 a 12:35 – Clasificación Grupo B Turismo Pista 1.4

12:45 a 13:15 – Entrenamiento 2 Grupo A (libre elección)

13:20 a 13:50 – Entrenamiento 2 Grupo B (libre elección)

14:00 a 14:10 – Clasificación Grupo A Clase 2

14:20 a 14:30 – Clasificación Grupo B Clase 2

14:40 a 14:50 – Clasificación Grupo A TC Cuyano

15:00 a 15:10 – Clasificación Grupo B TC Cuyano

15.20 a 15:30 – Serie 1 Turismo Pista 1.4 (6 vueltas)

15:40 a 15:50 – Serie 2 Turismo Pista 1.4 (6 vueltas)

16:10 a 16:50 – Clasificación TC 2000 (dos vueltas lanzadas)

17:00 a 17:10 – Serie 1 Clase 2 (6 vueltas)

17:20 a 17:30 – Serie 2 Clase 2 (6 vueltas)

17:40 a 17:50 – Serie 1 TC Cuyano (6 vueltas)

18:00 a 18.10 – Serie 2 TC Cuyano (6 vueltas)

18:20 a 18:30 – Serie 1 Promocional (6 vueltas)

18.40 a 18.50 – Serie 2 Promocional (6 vueltas) Domingo 12 de octubre 09:40 a 09:50 – Tanques llenos TC 2000

10:20 – Carrera final Turismo Pista 1.4 (12 vueltas o un máximo de 20 minutos)

10:50 – Carrera final Clase 2 (12 vueltas o un máximo de 20 minutos)

11:20 – Carrera final TC Cuyano (12 vueltas o un máximo de 20 minutos)

11:50 – Carrera final Promocional (12 vueltas o un máximo de 20 minutos)

13:15 – Carrera Final TC 2000 (35 minutos + 1 vuelta)

Temas TC 2000