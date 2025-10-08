miércoles 8 de octubre 2025

Edición 2025

Goles, emociones y grandes actuaciones: así fue la fecha 3 del fútbol femenino universitario

La tercera fecha del Clausura dejó de todo: partidos cargados de goles, equipos que no se dan por vencidos y jugadoras que se lucieron en cada jugada.

Por Florencia García
WhatsApp Image 2025-10-08 at 5.18.02 PM

Del 1 al 3 de octubre se disputó la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Universitaria de Fútbol Femenino, en la cancha de césped sintético del Complejo Deportivo El Palomar. La fecha dejó partidos vibrantes, muchos goles y definiciones inesperadas tanto en la Zona A como en la Zona B.

Mundial Sub20: Argentina vence a Nigeria y se está metiendo entre los ocho mejores
Encuentro complicado

Mundial Sub20: Argentina vence a Nigeria y se está metiendo entre los ocho mejores
Arranca el Regional Amateur.
Mirá el fixture completo

Arranca el sueño de los equipos sanjuaninos: así se jugará la primera fecha del Regional Amateur

Zona A: igualdad de alto voltaje y una goleada contundente

El duelo más emocionante de la zona fue el empate 4-4 entre Notthingam Miedo y Aston, un partido cargado de ida y vuelta, donde ninguno logró imponerse pero ambos ofrecieron espectáculo.

Por otro lado, Red Bull se impuso con autoridad al golear 7-0 a Picante de Pollo, firmando una de las mayores diferencias de la jornada. En tanto, Nova sumó tres puntos clave tras vencer 2-1 a Inter, en un encuentro ajustado y muy físico.

Zona B: Bienestar arrolló y se perfila como candidato

La gran protagonista de la fecha fue Bienestar, que aplastó 11-0 a Adovitas en una actuación demoledora, que la posiciona como una seria contendiente en la zona.

En otro partido con lluvia de goles, Deportes y Gin Toxic igualaron 6-6 en un encuentro cargado de emociones y ofensivas imparables por ambos lados.

Finalmente, Celtic se llevó una victoria sólida por 3-0 frente a Adove, sumando puntos importantes de cara a la clasificación.

Malas noticias sobre la salud de Miguel Ángel Russo: aseguran que "el pronóstico es letal"
Preocupación

Malas noticias sobre la salud de Miguel Ángel Russo: aseguran que "el pronóstico es letal"

Por Redacción Tiempo de San Juan

