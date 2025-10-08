Goles, emociones y grandes actuaciones: así fue la fecha 3 del fútbol femenino universitario

Del 1 al 3 de octubre se disputó la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Universitaria de Fútbol Femenino, en la cancha de césped sintético del Complejo Deportivo El Palomar. La fecha dejó partidos vibrantes, muchos goles y definiciones inesperadas tanto en la Zona A como en la Zona B.
Zona A: igualdad de alto voltaje y una goleada contundente
El duelo más emocionante de la zona fue el empate 4-4 entre Notthingam Miedo y Aston, un partido cargado de ida y vuelta, donde ninguno logró imponerse pero ambos ofrecieron espectáculo.
Por otro lado, Red Bull se impuso con autoridad al golear 7-0 a Picante de Pollo, firmando una de las mayores diferencias de la jornada. En tanto, Nova sumó tres puntos clave tras vencer 2-1 a Inter, en un encuentro ajustado y muy físico.
Zona B: Bienestar arrolló y se perfila como candidato
La gran protagonista de la fecha fue Bienestar, que aplastó 11-0 a Adovitas en una actuación demoledora, que la posiciona como una seria contendiente en la zona.
En otro partido con lluvia de goles, Deportes y Gin Toxic igualaron 6-6 en un encuentro cargado de emociones y ofensivas imparables por ambos lados.
Finalmente, Celtic se llevó una victoria sólida por 3-0 frente a Adove, sumando puntos importantes de cara a la clasificación.