Goles, emociones y grandes actuaciones: así fue la fecha 3 del fútbol femenino universitario

Del 1 al 3 de octubre se disputó la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Universitaria de Fútbol Femenino , en la cancha de césped sintético del Complejo Deportivo El Palomar . La fecha dejó partidos vibrantes, muchos goles y definiciones inesperadas tanto en la Zona A como en la Zona B.

Zona A: igualdad de alto voltaje y una goleada contundente

El duelo más emocionante de la zona fue el empate 4-4 entre Notthingam Miedo y Aston, un partido cargado de ida y vuelta, donde ninguno logró imponerse pero ambos ofrecieron espectáculo.

Por otro lado, Red Bull se impuso con autoridad al golear 7-0 a Picante de Pollo, firmando una de las mayores diferencias de la jornada. En tanto, Nova sumó tres puntos clave tras vencer 2-1 a Inter, en un encuentro ajustado y muy físico.

Zona B: Bienestar arrolló y se perfila como candidato

La gran protagonista de la fecha fue Bienestar, que aplastó 11-0 a Adovitas en una actuación demoledora, que la posiciona como una seria contendiente en la zona.

En otro partido con lluvia de goles, Deportes y Gin Toxic igualaron 6-6 en un encuentro cargado de emociones y ofensivas imparables por ambos lados.

Finalmente, Celtic se llevó una victoria sólida por 3-0 frente a Adove, sumando puntos importantes de cara a la clasificación.