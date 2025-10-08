miércoles 8 de octubre 2025

Encuentro complicado

Mundial Sub20: Argentina goleó a Nigeria y se metió a cuartos de final

La Selección Argentina derrotó por 4 a 0 al combinado africano, por los octavos de final del Mundial que se desarrolla en Chile. El próximo rival será México, lo que promete ser un choque espectacular.

Por Redacción Tiempo de San Juan
argentina nigeria mundial sub 20 chile

La Selección Argentina goleó por 4 a 0 a Nigeria en el Mundial Sub20 y clasificó a cuartos de final, donde se medirá frente a México. En Chile, los pibes argentinos dieron un paso más hacia la conquista del título en disputa, con los goles de Sarco, Carrizo, con un doblete, y Silvetti.

Tras una primera fase de grupos en la que sólo hilvanó triunfos y buenas actuaciones, el combinado nacional concluyó como un trámite el partido de los octavos de final del Mundial que se jugó en el Estadio Nacional, Julio Martínez Prádanos, de Santiago.

El representativo albiceleste, conducido por Diego Placente, había clasificado a los octavos después de una impecable participación en el Grupo D, donde superó 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia. Esto le permitió ser la única selección, junto con la de Japón, en finalizar la primera fase con puntaje ideal.

En tanto, Nigeria, finalizó por debajo de Colombia y Noruega en el Grupo F, pero merced a los cuatro puntos acumulados pudo avanzar como uno de los cuatro mejores terceros junto con Corea del Sur, España y Francia.

En desarrollo.

FUENTE: La Capital

