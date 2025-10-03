viernes 3 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trucos caseros

El calor está entre nosotros: ¿cómo hacer para ahorrar energía en la casa?

Con la llegada de las altas temperaturas, los gastos de electricidad suelen aumentar. Te contamos estrategias simples y efectivas para mantener tu hogar fresco y reducir el consumo energético.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ahorrar energia calor

El calor ya llegó y, con él, los hogares empiezan a registrar un aumento significativo en el consumo de energía. Los ventiladores, aires acondicionados y refrigeradores trabajan a máxima capacidad, lo que puede traducirse en facturas de luz más altas. Sin embargo, hay medidas que pueden ayudarte a ahorrar energía sin renunciar al confort.

Lee además
¿moda o sacrificio?: el dilema de las botas con calor en san juan
Columna

¿Moda o sacrificio?: el dilema de las botas con calor en San Juan
que significa dejar la cama sin hacer todos los dias, segun la psicologia
Increíble

Qué significa dejar la cama sin hacer todos los días, según la psicología

1. Aprovechá la ventilación natural

Abrir ventanas durante las primeras horas de la mañana y al anochecer permite que el aire circule y refresque los ambientes. Mantener cortinas y persianas cerradas durante las horas de mayor calor también ayuda a reducir la temperatura interior.

2. Usá electrodomésticos de manera eficiente

Evitar abrir el refrigerador constantemente y apagar aparatos eléctricos cuando no se usan puede disminuir el gasto energético. Además, optar por electrodomésticos con etiqueta de eficiencia energética contribuye a un consumo más responsable.

3. Controlá el uso del aire acondicionado

Regular la temperatura a 24-26°C y mantener puertas y ventanas cerradas mientras esté encendido permite un ahorro considerable de electricidad. Limpieza periódica de filtros y un mantenimiento adecuado aumentan la eficiencia del equipo.

4. Iluminación inteligente

Sustituir lámparas incandescentes por LED y apagar luces innecesarias puede parecer un detalle menor, pero a fin de mes se refleja en la factura.

5. Invertí en soluciones de aislamiento

Sellar fugas de aire, colocar burletes en puertas y ventanas y usar cortinas térmicas ayuda a mantener la temperatura interior, reduciendo la dependencia de ventiladores o aires acondicionados.

Ahorrar energía no solo beneficia el bolsillo, sino también al medio ambiente. Con estos simples cambios en tu rutina y en el hogar, es posible disfrutar del verano sin sentir que la factura de electricidad se dispara.

Temas
Seguí leyendo

¡Vuelven los mosquitos! Conocé los tres trucos caseros para que ni se asomen por tu hogar

Si naciste en alguna de estas 6 fechas, sos más inteligente que la media

¿Hay vinchucas en tu casa? Conocé los trucos para sacarlas

¿Te gusta el té de tilo? Mirá lo que le pasa a tu cuerpo si lo tomás todos los días

Chupetes para adultos: la tendencia que gana popularidad para combatir la ansiedad

Arrancá bien arriba: tres alimentos clave para una mañana llena de energía

El superalimento con más calcio que la leche, múltiples beneficios para la salud y es apto para veganos

Mirá cuáles son los beneficios de dormir del lado izquierdo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Viento Zonda.
Clima

Alerta amarilla en San Juan: se espera viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un shock hipovolémico
Crimen

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un "shock hipovolémico"

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino
Susto

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

Según los pronósticos, vientos de distintas direcciones impactarán en San Juan este viernes, mañana sábado y el domingo.
Despeinados

San Juan, bajo el impacto del viento durante tres días: dónde y cuándo se sentirá con más fuerza

Te Puede Interesar

La madre todoterreno de las campeonas blaugranas video
Pasiones del Interior

La "madre" todoterreno de las campeonas blaugranas

Por Luz Ochoa
El Pipi convocó al goleador de la Reserva de San Martín para el partido contra Instituto
Torneo Clausura

El Pipi convocó al goleador de la Reserva de San Martín para el partido contra Instituto

¿Arranca antes la temporada de verano? Piden adelantar la habilitación de las playas en San Juan
El chapuzón, más cerca

¿Arranca antes la temporada de verano? Piden adelantar la habilitación de las playas en San Juan

Allanamiento en Villa Krause: secuestraron droga, dinero y detuvieron a dos hombres
Rawson

Allanamiento en Villa Krause: secuestraron droga, dinero y detuvieron a dos hombres

Confirmaron los horarios para el regreso del TC2000 en El Zonda
¡No falta nada!

Confirmaron los horarios para el regreso del TC2000 en El Zonda