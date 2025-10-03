El calor está entre nosotros: ¿cómo hacer para ahorrar energía en la casa?

El calor ya llegó y, con él, los hogares empiezan a registrar un aumento significativo en el consumo de energía . Los ventiladores , aires acondicionados y refrigeradores trabajan a máxima capacidad, lo que puede traducirse en facturas de luz más altas. Sin embargo, hay medidas que pueden ayudarte a ahorrar energía sin renunciar al confort.

Abrir ventanas durante las primeras horas de la mañana y al anochecer permite que el aire circule y refresque los ambientes. Mantener cortinas y persianas cerradas durante las horas de mayor calor también ayuda a reducir la temperatura interior.

2. Usá electrodomésticos de manera eficiente

Evitar abrir el refrigerador constantemente y apagar aparatos eléctricos cuando no se usan puede disminuir el gasto energético. Además, optar por electrodomésticos con etiqueta de eficiencia energética contribuye a un consumo más responsable.

3. Controlá el uso del aire acondicionado

Regular la temperatura a 24-26°C y mantener puertas y ventanas cerradas mientras esté encendido permite un ahorro considerable de electricidad. Limpieza periódica de filtros y un mantenimiento adecuado aumentan la eficiencia del equipo.

4. Iluminación inteligente

Sustituir lámparas incandescentes por LED y apagar luces innecesarias puede parecer un detalle menor, pero a fin de mes se refleja en la factura.

5. Invertí en soluciones de aislamiento

Sellar fugas de aire, colocar burletes en puertas y ventanas y usar cortinas térmicas ayuda a mantener la temperatura interior, reduciendo la dependencia de ventiladores o aires acondicionados.

Ahorrar energía no solo beneficia el bolsillo, sino también al medio ambiente. Con estos simples cambios en tu rutina y en el hogar, es posible disfrutar del verano sin sentir que la factura de electricidad se dispara.