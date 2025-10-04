El viento Zonda pega fuerte en San Juan: cómo sigue el pronóstico y cuándo llegaría el Sur

San Juan se prepara para una tarde y noche movida de sábado por el viento Zonda. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se emitió un alerta amarilla para varias zonas de la provincia: 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía y las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

El fenómeno se caracterizará por ráfagas de entre 35 y 50 km/h, que podrían superar los 70 km/h. Las condiciones generadas por el Zonda incluyen reducción de visibilidad, aumento repentino de la temperatura y niveles de humedad muy bajos, lo que puede afectar a la población, especialmente a personas con problemas respiratorios y a quienes realicen actividades al aire libre.

El SMN indicó que el viento Sur llegará durante las últimas horas del sábado y se mantendrá a lo largo del domingo, con ráfagas estimadas entre 51 y 59 km/h, ofreciendo un alivio temporal frente a las condiciones secas y calurosas del Zonda.

