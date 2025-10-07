ITALA presente en la Expo Innova Cuyo con la nueva FIAT TITANO 4x4: innovación, potencia y compromiso con el agro sanjuanino

El concesionario oficial FIAT ITALA participó de una nueva edición de la Expo Innova Cuyo , la muestra agroindustrial más importante de la región, realizada en el departamento de Pocito el pasado 1, 2 y 3 de octubre.

Durante las jornadas, el stand de ITALA se convirtió en un punto de atracción donde los participantes conocieron la nueva FIAT TITANO 4x4 , la pick up que combina tecnología, potencia y espíritu de trabajo, diseñada para acompañar a quienes impulsan el desarrollo productivo del país.

Además, ITALA organizó pruebas de manejo en una pista especialmente preparada dentro del predio, donde los visitantes pudieron experimentar de primera mano la robustez, estabilidad y confort de la TITANO en terrenos desafiantes.

"La FIAT Titano representa la fuerza del campo argentino, pero también la innovación que caracteriza a la marca. Desde ITALA nos enorgullece acompañar a los productores que día a día apuestan al crecimiento de San Juan", destacaron desde la gerencia del concesionario.

La participación de ITALA en la Expo Innova Cuyo refuerza su vínculo con el desarrollo regional y con el sector agroindustrial, consolidando a FIAT como una marca cercana, confiable y preparada para los desafíos del trabajo diario.

Con una trayectoria que respalda su liderazgo, ITALA continúa apostando por la presencia en eventos productivos, reafirmando su rol como un aliado estratégico para el campo y la industria sanjuanina.

ITALA cuenta con diversas opciones de financiamiento para FIAT TITANO. Hasta $30.000.000 en cuotas fijas a tasa 0% y hasta $40.000.000 con crédito UVA a tasa 6.90%.

Comunicate para más información https://wa.link/7dqjti