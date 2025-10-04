sábado 4 de octubre 2025

ANSES pagará más de $300.000 a las personas que cumplan con un simple requisito

El organismo previsional de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer esta gran noticia. Los detalles de qué se trata.

Por Gabriel Agüero
ANSES

Un grupo de beneficiarios de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya está con los últimos detalles del cronograma de pagos para octubre de 2025. En ese sentido, las prestaciones tendrán un aumento del 1,88% según el reporte del INDEC sobre la inflación.

ANSES tiene previsto un pago extraordinario para octubre.
En octubre

Excelente noticia para un grupo de trabajadores: ANSES pagará un bono especial de $ 120.000
creditos para jubilados de anses: dos bancos dan hasta $50 millones
Para aprovechar

Créditos para jubilados de ANSES: dos bancos dan hasta $50 millones

Quiénes serán beneficiarios de ANSES

El incremento alcanza a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una ayuda económica que se presenta como la única alternativa estatal para quienes superan los 65 años de edad pero no alcanzaron los 30 de aportes requeridos para jubilarse.

Y, con el fin de mitigar los efectos de la inflación, el organismo les entregará un bono de ingresos adicional de $70.000. A continuación, conocé los detalles.

PUAM.jpg
ANSES cuenta con beneficios para aquellas personas que no han realizado aportes.

ANSES: qué es la Pensión Universal para el Adulto Mayor

En la situación actual del sistema previsional, la PUAM se transformó en una gran alternativa para aquellas personas que, pese al alcanzar la edad de jubilación, no pueden hacerlo.

A diferencia de los métodos tradicionales, esta prestación no se basa en los años de aporte realizados, lo cual permite que los trabajadores mayores de 65 años sin historia laboral formal, o insuficiente, puedan acceder a un ingreso básico

ANSES entrega un monto equivalente al 80% de una jubilación mínima y sus cifras se actualizan mensualmente de acuerdo a la Ley de Movilidad. Además, las personas que cobran esta pensión cuentan con cobertura de salud, servicios de PAMI, y pueden acceder al cobro de asignaciones familiares (por hijo/hijo con discapacidad, por cónyuge y ayuda escolar anual).

ANSES: requisitos para cobrar la PUAM

Este beneficio de ANSES está sujeto a una serie de requisitos, que son:

  • Tener 65 años o más.
  • Ser argentino o naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud), o extranjero con una residencia mínima de 20 años.
  • No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional, de cajas, institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. Si estás cobrando una jubilación o pensión, debés renunciar a la misma para iniciar el trámite de la PUAM.
  • Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión.
  • El solicitante debe tener actualizados todos sus datos en la plataforma "Mi ANSES", incluyendo la información personal y familiar.

Monto de la PUAM de ANSES en octubre

Las pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 1,88% en octubre, correspondiente al dato de la inflación de agosto que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, y a través del Decreto 700/2025 publicado en el Boletín Oficial, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a los titulares de PUAM. Así, su valor asciende a $331.038,70 ($261.038,70 del haber actualizado + $70.000 del extra).

Calendario de pagos de ANSES en octubre

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 9 de octubre
  • DNI terminados en 1: 13 de octubre
  • DNI terminados en 2: 14 de octubre
  • DNI terminados en 3: 15 de octubre
  • DNI terminados en 4: 16 de octubre
  • DNI terminados en 5: 17 de octubre
  • DNI terminados en 6: 20 de octubre
  • DNI terminados en 7: 21 de octubre
  • DNI terminados en 8: 22 de octubre
  • DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
  • DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre

Fuente: Ámbito Financiero

Dejá tu comentario

