En octubre

En octubre

Excelente noticia para un grupo de trabajadores: ANSES pagará un bono especial de $ 120.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquidará este extra a un grupo que cumpla un requisito específico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES tiene previsto un pago extraordinario para octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó los nuevos montos de un extra que corresponde a un grupo específico y que alcanzará los $ 120.000 en octubre en caso de cumplir con un requisito vinculado a la edad de los titulares.

Mediante el Anexo VII de la Resolución 318/2025, el Gobierno estableció los nuevos valores vigentes que vieron un aumento del 1,88% para esta décima liquidación del año conforme el régimen de Movilidad que toma como referencia la inflación de dos meses atrás.

¿Cuál es el extra de $ 120.000 que paga ANSES en octubre?

Los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que sean trabajadores rurales podrán cobrar la asignación por hijo de $ 117.252, mientras que, en el caso de niños con discapacidad, el total asciende a $381.791 para este esquema.

De esta forma, con el nuevo aumento, el organismo previsional confirmó que mantiene el mismo valor que la Asignación Universal por Hijo (AUH) para este sector, ya que las asignaciones familiares de ANSES recibieron el incremento en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

¿Por qué se paga este adicional?

El Decreto 514/2021 garantiza que los trabajadores rurales accedan a las asignaciones familiares con las mismas condiciones que el resto de los titulares del SUAF. Sin embargo, fija una particularidad, el total de la asignación por hijo se equipara con el monto de la AUH.

Esta decisión de igualar los montos de ambas prestaciones para los trabajadores rurales se aplicó por un pedido de los empleadores, quienes afirmaban tener problemas para contratar personal.

Sin embargo, hay un beneficio adicional, estos beneficiarios cobran el 100% del monto, ya que ANSES no retiene el 20% mensual. De esta manera, no es necesario presentar la Libreta AUH para acceder al pago completo.

De todas maneras, este grupo sí tiene que entregar el Certificado de Escolaridad para cobrar la Ayuda Escolar Anual, que asciende a $ 85.000 durante todo el corriente ciclo lectivo.

Un requisito adicional para cobrar este extra

ANSES también actualizó los límites de ingresos para el cobro del SUAF. En este sentido, los topes se encuentran en $ 2.403.613 por trabajador individual y $ 4.807.226 por grupo familiar para octubre.

Para estos casos, se tiene en cuenta el ingreso bruto de ambos progenitores, independientemente de su estado civil o convivencia. Si uno de ellos supera el límite individual, se pierde el derecho a cobrar asignaciones, aunque el ingreso conjunto no exceda el tope familiar.

¿Cuándo cobro el extra de $ 120.000 en octubre?

Este adicional, en caso de cobrarse, se liquida en la misma fecha de pago en la que ANSES paga la AUH y también verá una única interrupción por feriado, ya que el Día de la Raza del 12 de octubre fue trasladado al viernes.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre
  • DNI terminados en 1 y 2: jueves 9 de octubre
  • DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: martes 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: martes 21 de octubre

FUENTE: Cronista

