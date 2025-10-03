viernes 3 de octubre 2025

Créditos para jubilados de ANSES: dos bancos dan hasta $50 millones

Los créditos vinculados a ANSES permiten a jubilados y pensionados acceder a montos de hasta $50 millones con cuotas fijas, plazos de hasta 72 meses y acreditación en menos de 48 horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los créditos ANSES para jubilados están disponibles a través del Banco Nación y el Banco Provincia, con condiciones diseñadas para brindar soluciones financieras inmediatas. Los montos van desde $100.000 hasta $50.000.000, con devolución en plazos flexibles y cuotas fijas que se descuentan automáticamente de los haberes.

En ambos bancos, los fondos se acreditan en un plazo de 24 a 48 horas, lo que garantiza un acceso rápido al dinero sin complicaciones. De esta manera, los jubilados cuentan con una herramienta de financiamiento confiable y adaptada a sus necesidades.

¿Qué créditos ANSES ofrece el Banco Provincia?

El Banco Provincia dispone de préstamos personales de hasta $2.500.000 para jubilados y titulares de asignaciones. La gestión se realiza desde el home banking, sin necesidad de concurrir a una sucursal.

Pasos para solicitarlo:

  • Ingresar con usuario y clave al home banking.

  • Seleccionar la sección “Préstamos”.

  • Utilizar el simulador para definir monto y plazo.

  • Confirmar la operación.

  • Recibir la acreditación en la cuenta en un máximo de 48 horas.

¿Cómo funcionan los préstamos de hasta $50.000.000 en Banco Nación?

El Banco Nación habilita créditos desde $100.000 hasta $50.000.000 con devolución en hasta 72 meses. Las cuotas son fijas y se descuentan directamente del recibo de jubilación o pensión.

El trámite puede realizarse de manera presencial en sucursal o a través de home banking, en cinco pasos:

  • Ingresar al sistema online.

  • Ir a la sección de préstamos personales.

  • Simular el crédito para ver monto y cuotas.

  • Confirmar la solicitud.

  • Esperar la acreditación en 24 a 48 horas.

¿Qué requisitos deben cumplir los jubilados para pedir un crédito ANSES?

Los requisitos principales son:

  • Ser jubilado, pensionado o beneficiario de AUH/SUAF.

  • Cobrar haberes mediante Banco Nación o Banco Provincia.

  • No se exige historial crediticio ni presentación de garantías adicionales.

Gracias a estas condiciones, los préstamos resultan accesibles incluso para quienes no tienen antecedentes bancarios.

¿Para qué se pueden usar los créditos otorgados a jubilados?

Los montos otorgados pueden destinarse a diferentes necesidades, entre ellas:

  • Gastos básicos: alimentos, servicios o vestimenta.

  • Salud: compra de medicamentos, consultas médicas o tratamientos.

  • Vivienda: arreglos y mejoras en el hogar.

  • Proyectos personales: viajes, cursos, recreación o inversiones pequeñas.

La versatilidad de uso convierte a los créditos en una herramienta flexible para los beneficiarios de ANSES.

¿Cómo ayudan los simuladores de crédito a planificar pagos?

El Banco Nación y el Banco Provincia ponen a disposición simuladores online donde se puede calcular el monto a solicitar, el plazo de devolución, la cuota mensual y la tasa de interés.

Estas herramientas permiten a los jubilados evaluar la conveniencia del préstamo antes de solicitarlo y ajustar el monto para no superar su capacidad de pago.

