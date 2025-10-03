El comercio sanjuanino se prepara para el Día de la Madre con un abanico de estrategias para atraer a los consumidores

Se aproxima el Día de la Madre una fecha que, junto con el Día del Niño, lleva alivio al comercio sanjuanino, debido a que se registra una mayor demanda que impacta en las ventas. Con una caída sostenida, los comerciantes despliegan todas sus estrategias para ser atractivos al bolsillo de las familias.

Desde la Cámara de Comercio, Agroindustria y Turismo de Rawson señalaron a Tiempo de San Juan que están trabajando en ofertas, promociones y descuentos, además de acordar extender el horario de atención en la previa al Día de la Madre. De esta manera, buscan que uno de los polos más importantes del Gran San Juan sea una alternativa más que interesante para encontrar regalos buenos, bonitos y a buen precio.

En la Cámara de Comercio de San Juan también están realizando gestiones de cara a la fecha festiva. “Estamos trabajando para potenciar la financiación con tarjeta de crédito. El Banco de la Nación del 8 al 15 de octubre hará descuentos del 30% en todos los rubros en seis cuotas. Galicia el 14 y 15 de octubre 30% de descuento en tres cuotas. Banco San Juan del 9 al 13 de octubre, un 40% de descuento en tres cuotas sin interés. Eso es fundamental porque el año pasado se vendió mucho porque comenzó la financiación, que había desaparecido”, remarcó Hermes Rodríguez, presidente de la cámara.

Además de las facilidades para quienes utilizan crédito, señaló que varios rubros, sobre todo los que suelen registrar mayor demanda para esta fecha, estarán ofreciendo kits y combos a precios atractivo. Solo para tener una idea, una plancha y un secador para el pelo se podrá encontrar en algunos sitios a $30.000.

Comerciantes Unidos realizará una acción especial el 17 de octubre. Con compras mayores a 50.000 pesos los clientes podrán retirar una botella de vino de obsequio en la sede de Comerciantes Unidos en la peatonal, presentando la factura del día.

Pese a las propuestas de cada cámara, los comerciantes de manera particular también estarán desarrollando sus propias ofertas con el propósito de ser más atractivos a la hora de elegir el regalo para Mamá, teniendo en cuenta que, en los últimos años indumentaria, calzado y belleza, que solían copar la demanda han ido perdiendo protagonismo ante la gastronomía y la carnicería, ya que debido a la situación económica hay quienes apuestan al asado familiar y dejan el regalo para otro momento.