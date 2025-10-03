viernes 3 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Producción

Una buena: estudios confirman que las heladas no generaron daño en la vid sanjuanina esta temporada

El resultado de los análisis realizados por la Secretaría de Agricultura hablan de “buena fertilidad en yemas de vid” y llevan tranquilidad al sector vitivinícola.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Estudios realizados sobre viñas sanjuaninas muestran buen estado de las plantas de vid para la próxima temporada y afirman que no hubo graves daños provocados por heladas.

Estudios realizados sobre viñas sanjuaninas muestran buen estado de las plantas de vid para la próxima temporada y afirman que no hubo graves daños provocados por heladas.

Un estudio realizado por el Ministerio de Producción de la provincia a través de la Secretaría de Agricultura, arrojó resultados positivos para la vitivinicultura local. Según afirmaron desde el organismo, los análisis realizados confirmaron buena fertilidad en yemas de vid y ausencia de daños por heladas en San Juan.

Lee además
el dolar blue en san juan sigue cerca de los $1.500 y en los bancos se vende mas barato
Mercado cambiario

El dólar blue en San Juan sigue cerca de los $1.500 y en los bancos se vende más barato
creditos para jubilados de anses: dos bancos dan hasta $50 millones
Para aprovechar

Créditos para jubilados de ANSES: dos bancos dan hasta $50 millones

Los análisis se llevaron a cabo en conjunto con la Dirección de Contingencias Climáticas, la Dirección de Desarrollo Agropecuario y el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales del Centro Biotecnológico.

En esta primera etapa se evaluaron 47 muestras, con un promedio de 12 yemas por unidad, provenientes de distintas fincas del departamento de Caucete. El relevamiento incluyó variedades como Flame, Cereza y Torrontés Sanjuanino. Los resultados confirmaron una buena fertilidad en todas las variedades, lo que genera expectativas favorables para los productores de cara a la próxima temporada.

El estudio también buscó determinar la ubicación de las yemas fértiles en cada variedad, un dato técnico que respalda las decisiones de poda que realizan los trabajadores vitícolas, basadas en su experiencia de campo. La elección del tipo de poda es clave para asegurar buenos rendimientos a lo largo del ciclo productivo, en conjunto con otras prácticas de manejo.

Por otra parte, se efectuó un análisis de posibles daños por frío, con el objetivo de establecer si las temperaturas inusualmente bajas del invierno generaron algún tipo de afectación. El muestreo comprendió 45 muestras, con un promedio de 30 yemas cada una, tomadas en fincas del valle de Tulum. El resultado fue alentador: no se observaron daños atribuibles a heladas, salvo algunos casos aislados, estadísticamente poco significativos y de causas indeterminadas.

De este modo, los informes técnicos brindan tranquilidad al sector y confirman un escenario favorable para la producción vitícola sanjuanina en la temporada vigente.

Temas
Seguí leyendo

El nuevo negocio del transporte: las apps lideran el boom del alquiler de autos y motos

La presión cambiaria lleva al dólar blue en San Juan cerca de los $1.500 y en los bancos se vende más barato

Tras el cierre de la fábrica de Tía Maruca en Chascomús, en San Juan buscan preservar las fuentes de trabajo

Acciones políticas impactan en los mercados: Caputo viajará a Estados Unidos y los bonos revierten las bajas

El "service" del aire acondicionado en San Juan vale el doble que el año pasado: por qué es importante y los riesgos si no se hace

Indumentaria, calzado y electrodomésticos, los tres rubros más golpeados por la caída de ventas en San Juan

El Gobierno nacional simplificó un trámite para facilitar la importación de vehículos

Una promoción comercial por el Día de la Madre destapó grietas dentro de la Federación Económica de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
creditos para jubilados de anses: dos bancos dan hasta $50 millones
Para aprovechar

Créditos para jubilados de ANSES: dos bancos dan hasta $50 millones

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Viento Zonda.
Clima

Alerta amarilla en San Juan: se espera viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un shock hipovolémico
Crimen

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un "shock hipovolémico"

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino
Susto

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino

El violento usó el martillo de emergencia del colectivo para romper los vidrios.
En Córdoba

El desquiciado del martillo: rompió las ventanillas del colectivo porque no le dejaron pagar en efectivo

Foto captura: Canal 8.
Video

"No se hagan los graciosos": el viral del sanjuanino que deberá pagar $4.000.000 por una amenaza de bomba al Centro Cívico

Te Puede Interesar

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dolor eterno de una madre: Silvana, 12 años sin Rocío y una herida que se remueve con el triple femicidio de La Matanza video
Caso sanjuanino

El dolor eterno de una madre: Silvana, 12 años sin Rocío y una herida que se remueve con el triple femicidio de La Matanza

Con tres jornadas a pleno, artistas sanjuaninos buscan su lugar en la nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol video
Gran convocatoria

Con tres jornadas a pleno, artistas sanjuaninos buscan su lugar en la nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol

La impactante frase de la mamá de Julieta Viñales: Que me perdone por haberle puesto en el camino a este homicida
Tribunales

La impactante frase de la mamá de Julieta Viñales: "Que me perdone por haberle puesto en el camino a este homicida"

Según los pronósticos, vientos de distintas direcciones impactarán en San Juan este viernes, mañana sábado y el domingo.
Despeinados

San Juan, bajo el impacto del viento durante tres días: dónde y cuándo se sentirá con más fuerza