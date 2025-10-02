jueves 2 de octubre 2025

Efecto financiero

Acciones políticas impactan en los mercados: Caputo viajará a Estados Unidos y los bonos revierten las bajas

La tregua en los mercados se dio tras la confirmación del viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, quien se reunirá con el secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio de la incertidumbre en los mercados, los bonos en dólares y el S&P Merval borraron las bajas iniciales y suben este jueves. Esto se da tras la confirmación del viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, junto con una comitiva nacional, a Estados Unidos, donde mantendrá un encuentro de vital importancia con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

De este modo, los títulos en moneda extranjera registran mayoría de avances, liderados por el Global 2035 (+2,6%), mientras que el riesgo país medido por el J.P Morgan opera a 1.264 puntos básicos.

Con la primera comunicación bien temprano, vía un posteo en "X", el humor inversor arrancó la rueda con un renovado entusiasmo, que se desinfló rápidamente después de que, en una entrevista con CNBC, Bessent aclarara que el entendimiento con la Argentina se limitaría a un swap de monedas y no contemplaría un desembolso directo del Tesoro estadounidense.

S&P Merval y ADRs

El S&P Merval repunta 1,1% a 1.784.089,54 puntos, y medido en dólares sube 1,3% 1.150,42 puntos.

Los avances más destacados del dóa los lideran las acciones de Metrogas (+4,7%); Transportadora de Gas del Norte (+3,6%) y Aluar (+3,1%).

Por su parte, entre los ADRs las principales ganancias se verifican en Loma Negra (+2,6%), Grupo Supervielle (+2,3%) y Mercado Libre (+1,5%).

(Con información de Ámbito)

