Dos días de feria con 200 emprendedores, para elegir los regalos del Día de la Madre

Se vienen dos días de feria para elegir los regalos del Día de la Madre.

Un total de 200 emprendedores sociales que se suman a la Expo Mamá expondrán y comercializarán sus productos este miércoles 15 y jueves 16 de octubre, de 9 a 16 horas, en la explanada de la Plaza Seca del Centro Cívico. Esta es una feria que tuvo sus etapas de preinscripción y fiscalización de los productos para asegurar su variedad y originalidad de cara a la celebración.

Iniciativa El comercio local pone en marcha "La peatonal de mamá": de qué se trata

Comercio movido Seis de cada diez sanjuaninos se anticiparon a la compra del regalo por el Día de la Madre

“La propuesta es una oportunidad para todos aquellos que aún no compraron sus regalos para el próximo Día de la Madre, que acontece el domingo 19 de octubre. O también para quienes quieren obsequiar algún objeto diferente”, indicaron desde la organización.

La iniciativa ofrece regalos artesanales originales, creativos, accesibles y realizados por hacedores sanjuaninos. Hay una variedad enorme de emprendedores que participan de esta convocatoria que se ha convertido en un clásico organizado desde la Dirección de Economía Social.

Estarán presentes más de cien artesanos por día, de rubros como papelería; sublimación; pastelería y gastronomía; impresiones en 3D; decoración del hogar; velas y sahumerios; cosmética natural; marroquinería; textiles y tejidos; objetos en resina, porcelana fría, cerámica y madera; bijouterie, orfebrería y vitrofusión, entre otros, destacaron.