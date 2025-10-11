sábado 11 de octubre 2025

Afirman que el feriado ayudó a mejorar las ventas por el Día de la Madre en San Juan: cuál fue el rubro más elegido

Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, aseguró a Tiempo de San Juan que “el viernes fue un día movido”. Hubo muchas consultas y el ticket de compra promedió los 50.000 pesos, aseguró la autoridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El movimiento en la Peatonal durante el último viernes.

El movimiento en la Peatonal durante el último viernes.

El feriado del pasado viernes pareció ser una oportunidad para que las familias sanjuaninas se adelantaran en las compras por el Día de la Madre, que se celebrará el próximo domingo 19 de octubre. Según indicaron, los clientes aprovecharon dicha jornada para recorrer tiendas y buscar regalos.

A pesar de que manifestó que el dinero en la calle es escaso, afirmó que en este mes "sale toda la familia a comprar: madres compran a sus madres, los papás y niños regalan a su madre, y el autoregalo que siempre se hacen".

A pesar de que manifestó que el dinero en la calle es escaso, afirmó que en este mes “sale toda la familia a comprar: madres compran a sus madres, los papás y niños regalan a su madre, y el autoregalo que siempre se hacen”.

En cuanto a los rubros más elegidos, Quiroga indicó que la indumentaria y el calzado lideraron las ventas, seguidos por perfumería y cosmética, y accesorios para celulares.

En los días previos, desde distintas cámaras comerciales habían anticipado que la fecha representa un alivio para el sector, junto con el Día del Niño. Desde la Cámara de Comercio, Agroindustria y Turismo de Rawson señalaron que se trabajaba en promociones, descuentos y extensión del horario de atención para atraer a los compradores.

Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, había remarcado la importancia de la financiación: “El Banco de la Nación del 8 al 15 de octubre hará descuentos del 30% en todos los rubros en seis cuotas. Galicia, el 14 y 15 de octubre, 30% de descuento en tres cuotas. Banco San Juan del 9 al 13 de octubre, un 40% de descuento en tres cuotas sin interés. Eso es fundamental porque el año pasado se vendió mucho gracias a la financiación”.

Además de las facilidades de pago, se indicó que algunos comercios ofrecen kits y combos a precios atractivos, mientras que Comerciantes Unidos anunció una acción especial para el 17 de octubre. Compras mayores a 50.000 pesos recibirán una botella de vino de obsequio, presentando la factura en la Peatonal.

