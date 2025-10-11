Entre los cerros: la aventura del chimbero y su auto antiguo por amor al Zonda

Desde el jueves a las cinco de la tarde, cuando el sol todavía pegaba fuerte, Franco y Cintia ya estaban instalados en uno de los mejores puntos del Autódromo Eduardo Copello. Viinieron en un rastrojero pintón y aventurero, una joyita familiar que Franco heredó hace tres años.

"Lo tengo desde hace un tiempo y siempre fue fiel. Nunca me falló. Este viaje al Zonda era la prueba, subimos en primera, despacito", contó Franco, el chimbero fanático de los fierros, mientras acomoda una lona que hace de sombra sobre la carpa que montaron junto a su compañera de ruta.

No vinieron a pasar el rato: vinieron a vivir el TC2000 a pleno. Con carrito enganchado al Rastrojero, cargaron un colchón inflable, reposeras y todo lo necesario para sobrevivir entre los cerros. Armaron su campamento en altura, con una vista privilegiada del circuito, donde los motores rugen.

"Nos vamos cuando termine todo. Venimos para vivir la experiencia completa".