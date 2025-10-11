sábado 11 de octubre 2025

Plan antidomingo

Diseño, música y relax: el Chalet Cantoni se prepara para celebrar el Día de la Madre con una feria única

Este domingo 12 de octubre, desde las 16:30 hasta las 21:30, los jardines del emblemático Chalet Cantoni se llenarán de creatividad local. Más de 60 diseñadores, gastronomía, actividades para niños y un taller especial para mamás formarán parte de esta edición especial de “La Tienda del Chalet está de feria”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tienda del chalet

Con entrada libre y gratuita, la tradicional feria de diseño “La Tienda del Chalet está de feria – Especial Día de la Madre” promete una jornada llena de propuestas para todos los gustos. El evento tendrá lugar en los jardines del Chalet Cantoni – Casa Cultural, un espacio que se ha convertido en punto de encuentro para el diseño independiente y las experiencias creativas.

Más de sesenta diseñadores y artesanos locales exhibirán sus creaciones que incluyen indumentaria, mobiliario, objetos de decoración, cerámica, joyería, juguetes, cuadernos y productos de diseño contemporáneo. La feria busca acercar al público el talento sanjuanino, promoviendo la producción y el consumo local.

Gastronomía, actividades y música en vivo

Además de recorrer los stands, quienes asistan podrán disfrutar de un variado patio gastronómico, ideal para relajarse y compartir en familia. Para los más chicos, el sector kids, a cargo de KUDEN, ofrecerá actividades entre las 18 y las 20, con atriles para pintar y burbujas que prometen diversión asegurada.

Una de las novedades de esta edición será el taller gratuito de astrología, a cargo de UMA Bienestar, pensado especialmente para las mamás. Se desarrollará de 19 a 20 horas y requiere inscripción previa mediante formulario.

La música también dirá presente con shows en vivo (banda y horario a confirmar), que le pondrán ritmo a la tarde.

Un paseo imperdible

Pet friendly y con acceso gratuito, esta feria invita a sanjuaninos y visitantes a vivir una tarde diferente, en un entorno histórico y natural. Una oportunidad perfecta para descubrir el talento local, elegir regalos originales por el Día de la Madre y disfrutar de un paseo relajado en familia.

