ANSES otorgará un pago único de $102.330 en octubre: a quiénes les corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que entregará en octubre un apoyo económico por única vez de $102.330, destinado a personas que cumplan ciertos requisitos, entre ellos uno muy particular: haber contraído matrimonio.
Este beneficio, conocido como asignación por matrimonio, se otorga únicamente una vez por cada pareja, y quienes deseen solicitarlo deben hacerlo entre los 2 meses y los 2 años posteriores a la boda, además de no superar los ingresos máximos establecidos.
Quiénes pueden recibir el apoyo económico de ANSES
Según precisaron desde ANSES, además del requisito del matrimonio, los solicitantes deben pertenecer a alguna de estas categorías:
-
Trabajadores registrados (SUAF)
-
Titulares de la Prestación por Desempleo
-
Beneficiarios de la Prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)
-
Trabajadores temporarios
-
Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
Cómo solicitar el beneficio
El trámite se puede realizar de manera online a través de Mi ANSES. Para completar la solicitud, es necesario subir fotografías de los documentos de ambos cónyuges junto con la partida o acta de matrimonio.
Desde la ANSES aclararon que, aunque se trate de un pago único, esto no significa que el organismo deje de otorgar apoyos económicos a otras personas en el futuro, ya que los montos se actualizan regularmente según la inflación.