jueves 9 de octubre 2025

Atención

ANSES otorgará un pago único de $102.330 en octubre: a quiénes les corresponde

El pago se realiza por única vez y está disponible para trabajadores registrados, beneficiarios de prestaciones por desempleo y otras categorías.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Quiénes pueden recibir el apoyo económico de ANSES

Según precisaron desde ANSES, además del requisito del matrimonio, los solicitantes deben pertenecer a alguna de estas categorías:

  • Trabajadores registrados (SUAF)

  • Titulares de la Prestación por Desempleo

  • Beneficiarios de la Prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

  • Trabajadores temporarios

  • Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Cómo solicitar el beneficio

El trámite se puede realizar de manera online a través de Mi ANSES. Para completar la solicitud, es necesario subir fotografías de los documentos de ambos cónyuges junto con la partida o acta de matrimonio.

Desde la ANSES aclararon que, aunque se trate de un pago único, esto no significa que el organismo deje de otorgar apoyos económicos a otras personas en el futuro, ya que los montos se actualizan regularmente según la inflación.

