ANSES otorgará un pago único de $102.330 en octubre: a quiénes les corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que entregará en octubre un apoyo económico por única vez de $102.330 , destinado a personas que cumplan ciertos requisitos, entre ellos uno muy particular: haber contraído matrimonio.

Este beneficio, conocido como asignación por matrimonio , se otorga únicamente una vez por cada pareja , y quienes deseen solicitarlo deben hacerlo entre los 2 meses y los 2 años posteriores a la boda , además de no superar los ingresos máximos establecidos.

Quiénes pueden recibir el apoyo económico de ANSES

Según precisaron desde ANSES, además del requisito del matrimonio, los solicitantes deben pertenecer a alguna de estas categorías:

Trabajadores registrados (SUAF)

Titulares de la Prestación por Desempleo

Beneficiarios de la Prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Trabajadores temporarios

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Cómo solicitar el beneficio

El trámite se puede realizar de manera online a través de Mi ANSES. Para completar la solicitud, es necesario subir fotografías de los documentos de ambos cónyuges junto con la partida o acta de matrimonio.

Desde la ANSES aclararon que, aunque se trate de un pago único, esto no significa que el organismo deje de otorgar apoyos económicos a otras personas en el futuro, ya que los montos se actualizan regularmente según la inflación.